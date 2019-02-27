2原因揭開「送肉粽」傳至北部的秘密　跟「利益」有關…桃園內壢也辦過

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（資料照／記者陳以昇攝）

網新中心／綜合報導

以往在鹿港地區較常聽到的「送肉粽」儀式，如今新竹也要舉辦。新竹縣慢速壘球協會理事長范光禮在臉書透露，新竹縣今(27日)晚將舉辦送肉粽儀式，引起新竹當地民眾注意。

▲▼有網友好奇為什麼送肉粽會在北部舉辦。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

臉書私密社團《新竹爆料公社》有網友發問「感覺是送肉粽的概念，不是南部才有的習俗？」、「送肉粽原本是鹿港沿海一帶的習俗，怎麼現在都跑到北部來了???別自己嚇自己~~~」對此《ETtoday》報導【百年習俗「送肉粽」解密 7大禁忌別碰】中有解答。

台灣民俗專家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，送肉粽本專屬於彰化海線地區，後因仿效作用才逐漸傳開，其中原因很可能分為以下兩點。

林茂賢說，首先，道士、法師為增加工作機會，將原本在海線的習俗慢慢擴展到平原，甚至到彰化的深山地區；第二則是「恐懼感」，一般人都怕吊死鬼抓交替，為避免再次發生，彰化鄰近地區都會效仿做同樣科儀。

林茂賢表示，利益關係是其中一項，但最主要當然是「求心安」占較大的比例，因為除了道士鼓舞之外，家屬也需要透過送肉粽來送走恐懼感，尋求安定。

▲內壢長春福德祠要舉辦「送煞」儀式。（圖／翻攝自我是中壢人粉絲專頁）

其實之前在2018年5月時，桃園內壢長春福德祠也曾舉辦過送肉粽儀式。當時有網友透露，應該是先前附近社區有民眾跳樓，剛好落在土地公廟的屋頂上，廟方才舉行儀式送煞，不然這間土地廟他從小拜到大，也不曾聽過舉行「送肉粽」。