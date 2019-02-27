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郭國文山上新化拜票　賴清德稱讚：會做事的好人才

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▲郭國文。（圖／品牌提供）

▲前行政院長賴清德今（27）日陪同民進黨台南立委補選候選人郭國文至山上天后宮、新化保生大帝廟及新化市場宮等地掃街拜票。（圖／郭國文競選辦公室提供）

地方中心／綜合報導

前行政院長賴清德今（27）日陪同民進黨台南立委補選候選人郭國文至山上天后宮、新化保生大帝廟及新化市場宮等地掃街拜票，不只有多位議員、里長及地方人士陪同，市民相挺情緒更是熱絡，「郭國文當選!」的加油聲不絕。賴清德推薦郭國文是個會照顧農漁民、協助台南工商發展的好人才。賴清德強調選立委要選會做事的好人才，不只讓台南的建設及市民收入更好，也幫助民進黨東山再起，這次立委補選具有重大意義，因此懇請鄉親大力支持郭國文。

賴清德今早先陪同郭國文至山上天后宮進香拜票，再到新化保生大帝廟參拜，最後到新化市場掃街拜票。行程中不只有民進黨議員林宜瑾、林志展、林志聰、李偉智以及蔡筱薇等相挺陪同，多位里長與地方協會的幹部也紛紛號召支持者為郭國文拉票打氣。賴清德受訪時說，稱讚郭國文認真打拼、學歷好、形象好，有理想有抱負，不只能照顧農漁民，更能協助黃偉哲市長推動台南市的工商發展，是一個很好的人才，請大家多多支持會做事的郭國文，讓他順利當選。

▲郭國文。（圖／品牌提供）

看到賴清德前院長及郭國文等人，沿途的市民情緒非常熱絡，相湧握手、拍照不斷，「郭國文當選!」的加油聲不絕於耳，更有攤商送鳳莉及蒜頭，預祝郭國文高票當選。有位老先生拿出賴前院長時任立委時的照片，表示一定會出來投票，相挺郭國文。郭國文受訪時表示要將西拉雅大道延伸至山上的規劃，讓南科區的商機能帶動山上的發展。郭國文並說明新化一直是台南文化與觀光薈萃之地，將來會積極推動台20線的觀光旅遊，讓更多人來台南玩，讓新化成為台南另一個觀光的代名詞。

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