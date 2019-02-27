鼓勵農民興建溫網室設施　東部地區補助提高至6成

▲農糧署鼓勵農民興建溫網室設施，東部地區補助提高至6成，加強型蔬果水平棚架網室每公頃最高補助120萬元、簡易式塑膠布網室每公頃最高補助390萬元、結構型鋼骨塑膠布溫網室每公頃最高補助780萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升農業防災效能，穩定蔬果供應與品質，行政院農業委員會農糧署推動設施型農業，輔導蔬果作物由露地栽種，轉型為溫網室設施栽培，以保障農友收益。考量東部地區溫網造價較高，2018年起補助比例由原來5成提高至6成，採隨到隨辦及定期審核方式辦理，簡化行政流程；並納入自動化環控設備等補助，加速智慧農業推展。

農糧署東區分署表示，自2018年起行政院農委會調整東部地區溫網室補助比例增加至60%，調整後各項設施補助額度為：（1）加強型蔬果水平棚架網室，每公頃最高補助120萬元；（2）簡易式塑膠布網室，每公頃最高補助390萬元；（3）結構型鋼骨塑膠布溫網室，每公頃最高補助780萬元。「設施型農業計畫」採隨到隨辦及定期審核方式辦理，農友可至當地農會、合作社或公所申請，經縣（市）政府列冊、研提計畫後，由該分署逕行核定，加快審查速度。

農糧署東區分署同時表示，為推動智慧農業發展，自2018年起農糧署將溫網室環境控制及生產設備納入補助，包括溫室環控系統、水養液供應系統、內循環風扇、降溫風扇、光控式電動內遮蔭、微霧降溫系統、自動噴藥系統等設備，鼓勵農友改善溫室生產環境，採智能化環控設備，轉型為省工、高效率栽培模式，以提升生產品質與收益。

農糧署東區分署強調，設施型農業計畫優先輔導種植蔬果（不含小果番茄及菇蕈類），並通過產銷履歷、有機驗證、台灣農產品生產追溯條碼及參與契作契銷之農民與農民團體；該分署籲請有意申請者，速洽當地農會、公所、合作社或該分署瞭解。

另為讓農友充分瞭解設施搭建及補助相關資訊，農糧署已於機關入口網站開設「溫網室設施補助專區」，提供溫網室參考圖樣、設施承作業者參考名單、承攬契約書範本及建造注意事項等資訊，供農民朋友參考使用。