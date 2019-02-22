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快訊／潛入救援！「穩鵬號殺人喋血」船員全救出　剩凶嫌在船上

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記者趙蔡州／綜合報導

東港籍漁船穩鵬號20日凌晨發生喋血案，菲律賓籍大副因船員管教問題，持刀砍殺船員造成2人重傷死亡，經過漁業署24小時監控中心連線，執行聲東擊西策略的救援行動後，22日成功救出了2名傷患，目前除了落海船員6名，全數15人皆已救出，僅剩凶嫌還在船上。

漁業署副署長林國平表示，今天（22日）能夠救出最後的2名傷患，全是透過協助救援的2艘友船高雄籍「上豐3號」及「鴻福88號」漁船，他們24小時監控中心連線，並且執行共議的聲東擊西策略，引開凶嫌後，再派人登船把2名傷患救出。

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲穩鵬號菲律賓籍大副因船員管教問題，持刀砍殺船員造成2人重傷死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

因此目前除了落海失蹤的6名船員之外，受困15名船員已經全數救出，漁業署也已請外交部及國家搜救指揮中心，協調馬爾地夫及英屬查哥斯群島當地的救援單位，派直升機救援重傷人員，將載送到馬爾地夫或相關鄰近國家送醫。

漁業署表示，目前「穩鵬號」漁船上還有行凶的菲律賓籍船員一人，漁業署已經協調「鴻福88號」漁船在旁監看，並將持續進行後續行動，與相關單位保持聯繫，提供必要之協助。

漁業署說明，穩鵬號總共有24名船員，包括3名台籍船長陳振茂、輪機長高信光和觀察員楊文斌，10名菲律賓籍船員，11名印尼籍船員；當時疑似發生菲律賓籍大副因船員管教問題，持刀砍殺船員，當場2名外籍船員（1名菲律賓籍，1名印尼籍）重傷死亡，並有11名船員被趕下船落海。

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關鍵字：海巡署,特勤隊,穩鵬號,海上喋血

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