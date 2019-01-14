闖女舍衝女廁躲林浴間　清大男大生：課業壓力太大

▲清大發生一起男學生闖關女子宿舍衝到女廁的事件，女學生們合力男子抓住，交送校方。（圖／資料照）



記者陳凱力／新竹報導

清華大學驚傳女子宿舍的廁所遭到不明男子闖入，遭女學生撞見，立即報請校方教官並團團將他攔下，女學生將整個驚魂過程PO在靠北清大粉絲團，直呼「全身雞皮疙瘩都起來了」。清大校方也證實，卻有此事，闖入女廁的是一名清大男學生，第一時間已將男學生身上的手機等物品暫時保管，目前全案已請性平會調查，查明事實。

▲有學生將此事po到臉書社團靠北清大。（圖／翻攝靠北清大，下同）

臉書清大社團「靠北清大」日前有一則po文指稱，元月在女廁中發生一名怪異男子闖入女舍女廁，並躲在淋浴間讓人家恐慌。清大女舍也立即張貼出這名怪男的照片，並提醒眾多女學生小心防範。

沒想到，這名男子遭到張貼照片後還不知收斂，元月5日再度闖入女舍潛入女廁當中，當場嚇壞不少女學生，學生立即通報教官室，多名女學生更合力將這名男子攔下，交由校方處理。

初步了解，潛入女廁的男子是清大學生，因課業壓力過大等因素，做出有違常理的事，對於闖入女舍感到懊悔及後悔，並表示沒有偷拍或側錄，也願受校方處份。由於女學生並未報警，因此由校方組成性平會進行調查。