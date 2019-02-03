3犯酒駕奪2命　徐國勇怒了：內政部將提更嚴格的防制作為

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

面對酒駕案頻傳，法務部發布消息，未來針對酒駕致人死亡的罰則，將研擬朝向比照故意殺人的可行性修法。對此，內政部長徐國勇表示，看到大里事故的肇事駕駛竟是酒駕慣犯感到相當憤怒，承諾內政部會積極與法務部、交通部討論對於屢次酒駕者提出更嚴格的防制作為。

台中市大里國光路段2日凌晨近4時發生嚴重死亡車禍，48歲的陳姓男子酒後駕車逆向衝撞，奪走2條年輕生命。根據警方調查，陳男酒駕前科累累，早在107年3月時就因酒駕被吊銷駕照，但陳男仍是不怕，同年11月又再度無照酒駕上路，撞車後又被警方逮捕，依法入獄服刑3個月，豈料有了前面2次慘痛的教訓，陳男還是難以教化，依舊我行我素，結果2日又酒駕肇事，警方訊後將陳男依公共危險、肇事過失致人於死罪法辦。

法務部3日凌晨新聞稿指出，對於酒駕致人死亡，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法，未來將會邀集交通部及內政部，討論是否針對「屢次酒駕者」一律入監矯正或提高行政罰並持續加強取締等。法務部也呼籲，「喝酒絕對不要開車，也請大家彼此規勸及約束不要酒駕，對於執意酒駕者，將依法嚴辦，絕不寬貸。」

徐國勇說，看到酒駕慣犯肇事致民眾死亡的新聞，非常難過，對於不幸死亡的民眾深表哀悼，更對於一再酒駕的駕駛感到很憤怒。法務部今天已表示，針對酒駕致人死亡將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法。「我們內政部也會積極與法務部、交通部討論對於屢次酒駕者提出更嚴格的防制作為！」

徐國勇也再次提醒，開車不喝酒、喝酒不開車，酒駕除了傷害自己外，可能還會導致別人美好家庭的破碎。