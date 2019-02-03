打火弟兄辛苦了！徐國勇：未來比照軍人「看病免收掛號費」





▲徐國勇抵達新北市消防局第一大隊莒光分隊，與打火弟兄提前圍爐。（圖／翻攝自內政部直播）

政治中心／綜合報導

內政部長徐國勇2日晚間和消防署長陳文龍一同前往新北市消防局第一大隊莒光分隊，提前與消防、義消、婦宣、救護志工等人圍爐，除了送出「加菜金」之外，還說消防人員未來在國防部軍醫體系及退輔會榮民總醫院體系就醫時，門、急診免收掛號費。

徐國勇表示，為了支持與照護消防同仁，除了將補助消防人員自費意外保險部分保費外，也已募得新臺幣3,000萬成立消防人員醫療照護公益信託基金，讓所有消防人員都能無後顧之憂。此外，為再次表達政府對消防人員的關懷與支持，未來在國防部軍醫體系及退輔會榮民總醫院體系就醫，門、急診免收掛號費，在兩系統醫院住院的病床優先順序及自費健保折扣，也將比照軍人。

除了帶來福利佳音之外，徐國勇還和現場消防弟兄們大唱「你是我的兄弟」，現場氣氛和樂融融，提前歡度春節。徐國勇說，自己2日晚間到新北市消防局第一大隊莒光分隊，與辛苦的消防、義消、婦宣、救護志工等消防兄弟姊妹們圍爐，是想向大家致謝，謝謝他們犧牲春節闔家團圓的時光，全年無休的堅守崗位，及時應變防救災害。謝謝消防員、義消對國人的奉獻，祝福新的一年風調雨順、國泰民安。