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「全世界都放棄妳，我也要救妳」　深情男往返4千公里接女友治病

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▲▼王健往返4000功了為了救女友。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲王健往返4000公里只為了救劉歡。（圖／翻攝自揚子晚報，下同）

大陸中心／綜合報導

貴州21歲的女孩劉歡罹患結核性腹膜炎，體重從60公斤瘦到只剩35公斤，當地醫院都發出病危通知書，不願繼續為她治療。劉歡的男友王健得知消息後，在23日搭飛機前往貴州，中間再轉乘汽車、機車前往女友在山上的家，往返距離長達4000公里，並將女友接往江蘇常州的醫院治療。王健身邊朋友都勸他「別犯傻了」，他表示，「即便全世界都放棄她，我也要救她」。

據《人民網》報導，劉歡在去年11月時因患了結核感染而住院，母親希望她回家鄉治療，但因為沒錢治病，又怕拖累家人，導致原本的病情惡化，變成結核性腹膜炎，同時伴隨著腸穿孔及腸道不通等問題。她向男友王健表示，當時回家鄉治療後，當地醫院都給她下了病危通知書，醫院都拒收她。

▲▼王健往返4000功了為了救女友。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲劉歡因病情惡化，許多醫院都發出病危通知書，不願繼續為她治療。

深情的王健聽到這樣的噩耗後，便毅然決然買了機票前往貴州，並計畫將女友接回常州治療。在他出發前，身邊許多朋友都勸他，「不要做傻事了，沒必要為自己找麻煩」。王健不管朋友的建議，堅持要去救女友，「不管以後會不會在一起，但我只看眼前的事，畢竟是一條生命，如果我不救她，誰要救？」

劉歡是家裡的長女，老家在貴州的山上，14歲就輟學打工幫忙填補家計，且是個單純又節儉的女孩，平常省吃儉用。王健出了機票錢，將女友接來常州包吃包住，同時也將劉歡的父母接到常州，「畢竟父母在她身邊會好一點」。王健會將女友接來常州的原因，主要是第三人民醫院感染科主任徐天敏得知情況後，便答應了王建的請求，因而為劉歡安排治療。徐天敏表示，劉歡剛來醫院的時候全身濃毒性休克，病情相當嚴重。

▲▼王健往返4000功了為了救女友。（圖／翻攝自揚子晚報）

▼王健不僅身兼2份工作，還上網募款只為了讓劉歡健康地回到他身邊。

經過醫療團隊的治療後，劉歡在住院的第三天，臉上終於有了血色，但目前仍未脫離險境，且伴隨而來的是龐大的醫療費用，雖然醫院得知劉歡的經濟情況，已將部分費用減免，但減免後的費用仍需要近30萬人民幣（約台幣150萬元）。

王健每個月的工資大約5、6000人民幣（約台幣3萬元），目前已身兼2份工作，近期還想再找一份兼職。他為了救女友，還在募資平台「水滴籌」發起求助，得到許多人的幫助，「雖然不知道能撐多久，能撐一天是一天」。

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關鍵字：貴州,常州,結核性腹膜炎

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