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想生二胎陪哥哥...農村婦產下「無肛3胞胎」！痛哭：救不活就捐角膜

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▲▼貴州農村婦產下3胞胎，3個孩子皆無肛門。（圖／翻攝《梨視頻》）

▲貴州農村婦產下3胞胎，3個孩子皆無肛門，還患有先天性心臟病。（圖／翻攝《梨視頻》）

大陸中心／綜合報導

貴州貴陽一個小農村家庭中日前喜迎3胞胎，但在孩子生下後，醫師卻發現3個小男嬰不但患有先天性心臟病、腎積水，還沒有肛門；母親雷女面對媒體鏡頭忍不住落淚，「看到孩子情況這麼嚴重，想死的心都有了，但是想了一下，3條生命怎麼能夠說放棄就放棄？」

綜合陸媒報導，雷女與丈夫潘男多年前喜獲麟兒，原本是想再生個孩子給小哥哥做個伴，怎料卻意外懷上3胞胎，且3個小男嬰出生後，立即確診患有先天性肛門閉鎖、心臟先天發育不良、腎積水等重症，隨後都有可能會送命。

「我看到孩子的時候，老大的情況是很嚴重的，我還特意伸手指了他的鼻子一下，試試看他還有沒有氣......！」雷女含著淚表示，看到3個小生命才剛誕生就受到病痛折磨，別說他們痛苦，「我連想死的心都有了，但是後來轉念又想了一下，3條小生命，怎麼能夠說放棄就放棄？」

醫生表示，3個孩子先天沒有肛門，只能在腹部先開出一個造口排便，接著再進行人造肛門手術，並將造口外露出的腸子遷回；由於3個孩子心臟都有先天問題，且年紀幼小，因此每次動刀都像是在跟死神拔河，稍有不慎小小的生命可能就會逝去。

現在3個孩子都已經11個月大，但在病魔的折磨下身形仍然嬌小；雷女回憶，先前在手術過程中老三曾一度命危，當時醫師還語重心長地說「孩子可能活不過今晚」，「那時候，他爸爸（潘男）就講，我們給他3天的時間，他能挺過來就挺過來，萬一挺不過來的話，我們也還有2個孩子要救，這個選擇題是很痛苦的！」

由於雷女家境並不寬裕，3胞胎昂貴的手術費用壓得家中喘不過去，靠著外界愛心資助，3個孩子才能一次又一次地走過鬼門關，「當時我就想，要是我的小老三挺不過來的話，因為很多人幫助我們，我就想用他的那些眼角膜，無私地把它獻出來，至少我的孩子人走了，還有一樣東西能留下來。」

▲▼貴州農村婦產下3胞胎，3個孩子皆無肛門。（圖／翻攝《梨視頻》）

▲雷女說，萬一孩子不幸離世了，會將眼角膜捐出來，「至少他還有樣東西能留下來」。（圖／翻攝《梨視頻》）

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