「剝光衣服示眾再斬首」！古代被處裸刑三大美女...下場悽慘無比

▲ 古代女子只要坐了大牢，即便是活著回來，也沒人會看得起。（圖／翻攝自微信公眾號WFQN888）

大陸中心／綜合報導

古代有許多殘忍的刑罰，其中對女性最為凌辱的，就是一種被稱為「裸刑」的刑罰了。處以「裸刑」的女子會被當眾剝光所有衣物，被徹底奪去身分與尊嚴後，再處以斬首極刑。這對於當時封建的思想來說，無疑是對身心靈雙倍的折磨，因此有史書記載，這是女性最懼怕的刑罰。不過，歷史上有三位女性，即便面對裸刑，仍毫不畏懼，從容就義。

根據《每日頭條》報導，第一位勇敢面對裸刑的女性就是毛皇后，她是前秦鎮守上邽毛興的女兒，也是前秦高帝苻登的妻子，雖然身為皇后，但同時也是高帝戰場上的強力助手。高帝每次出征，都絕對少不了毛皇后的陪伴，更是經常以少勝多、以弱克強，在軍中極具威望。

不過就在一次作戰時，由於皇帝錯誤的指揮，毛皇后遭到敵軍偷襲，不幸在沒有任何支援的情況下被俘虜。即便受盡敵人凌辱與嘲諷，她仍毫不畏懼，最後在處以裸刑後被斬首。

▲ 對古代女子來說，裸刑是一種最大的懲罰。（圖／翻攝自微信公眾號WFQN888）

第二位是隋末時期組織農民起義的女英雄陳碩貞，當時正值永徽四年，浙江一帶的農民深受官吏貪腐與豪強掠奪所苦，她與妹夫章叔胤一同在睦州清溪縣的覆船山六甲嶺山號召農民起義。

陳碩貞自封文佳皇帝，帶領農民部隊與唐軍作戰，但畢竟這隻農民部隊沒有受過專業的軍事訓練，幾乎沒有戰鬥力，根本不是唐軍的對手，瞬間被擊潰。之後，唐軍為了展現威信，令劊子手將她的衣服當場扒光，實施裸刑後斬首。不過，直到死前，她依然帶著無畏的眼神，直視眾人。

▲ 陳碩貞自稱文佳皇帝，率農民起義仍不敵唐軍，隨後遭處「裸刑」，從容就義 。（圖／翻攝自百度百科）

第三位則是清朝紅燈教起義的首領之一廖觀音，她在向紅燈教主曾阿義學習「神拳」後，於光緒二十七年在華陽、簡陽、仁壽一帶，以宗教名義宣傳「反清滅洋」。更在隔年於簡陽石板灘率眾起義，朝總督府直撲。

不過，這支起義軍馬上就被清軍剿滅。廖觀音則因為在被逮捕前痛罵慈禧太后，遭慈禧下令脫光衣服遊街，並斬首示眾。但根據文獻記載，即使全身赤裸被帶上街頭，一路上她仍不停的痛罵，直到死前都保持著剛烈個性。

由於這種「極為羞辱」的處刑，讓不少被囚禁的女性寧願在獄中自殺，也不願接受「裸刑」讓尊嚴掃地，而這些堅毅的女性更是不因凌辱而屈服，選擇帶著直接、堅強的態度面對死亡。