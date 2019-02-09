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滿清酷刑之一！竟是「逼吃2碗麵」　身心煎熬比死還痛苦

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▲▼麵,湯麵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲滿清酷刑之一！竟是逼犯人「吃2碗麵」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

中國古代的刑罰相當多種，除了知名的炮絡、車裂、凌遲及老虎凳等，清代歷史上還有一種名叫「二龍吐鬚」的奇特酷刑，使用的工具並不是可怕的器材，而是要求犯人吃下2碗麵，但卻會讓犯人出現比死還痛苦的感覺，身心都遭受巨大煎熬進而招供。

根據了解，「吃2碗麵」讓人聽起來好像沒什麼威脅，但其實官吏在施刑前會先毒打犯人一頓，接著在把犯人關進牢房內餓上兩三天，期間只會提供水喝維持生命，隨後官吏就會端上2碗使用特別粗的麵條、刻意煮得半生不熟的麵要求犯人吃掉。

此時已經餓了好幾天的犯人，看見終於有東西可以吃了，肯定會狼吞虎嚥的猛吞，不太會認真咬碎麵條，但是等到犯人吃飽後，官吏們才會開始逼供，若犯人不願意招供，官吏就會把犯人用蓆子捲起來捆住，接著用「頭上腳下」的方式倒掛在梁上。

▲▼比死還痛苦！滿清酷刑之一 竟然是吃2碗麵。（圖／翻攝自微博）

▲麵條最後會從犯人的眼、耳、鼻處流出。（圖／翻攝自微博）

隨著倒吊的時間慢慢過去，犯人就會被逼得腦門充血兩眼發直，而且剛吃下肚半生不熟的麵條，會在犯人的肚子內慢慢的膨脹起來，最後一根一根的從犯人的眼、耳、鼻處流出，此時犯人就會產生天旋地轉、呼吸困難生不如死感覺，而從鼻子噴出麵條的樣子有如「龍鬚」，這個刑罰才會被取叫「二龍吐鬚」。

其實中國古代的刑罰，除了有針對肉體上的凌遲、宮刑、幽閉、老虎凳、車裂、乳夾及腰斬等，還有像二龍吐鬚這種不見血、無痕跡，但卻會讓人感到痛苦的刑罰也非常多，像是「貼加官」、「笑刑」等，前者會讓人有慢慢窒息的恐懼，後者則是會讓人受到長時間的折磨，進而崩潰招供。

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關鍵字：酷刑,滿清十大酷刑,貼加官,吃麵,,二龍吐鬚

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