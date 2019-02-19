十大酷刑！老師餵辣椒、虐打學生　監委糾正嘉義特教學校

▲監委王幼玲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

國立嘉義特殊教育學校發生老師虐待學生事件，一名教師竟然餵食辣椒，還以熱熔膠條打學生，造成學生身心嚴重受創，監察委員王幼玲、高涌誠19日發新聞稿表示，已經提案糾正嘉義特教學校，並要求教育部對不稱職的管理人及違背特教理念的教師，「審慎評估續留於特教學校的適任性。」

王幼玲受訪表示，這名教師的懲罰簡直是「滿清十大酷刑」，希望教育部評估教師的適任性，並不是說完全不適合當老師，但是必須了解是否能適合在特殊學校服務。

王幼玲、高涌誠指出，魏姓學生控訴被老師餵食辣椒，遭熱熔膠條打手心，被迫頭戴紙尿布，站著罰寫課業，未寫完不准吃飯，故意調快跑步機速度，到魏生家中拿走他心愛的玩偶，作為班級同學集點兌換的獎品，被要求剪破皮卡丘布偶製成鉛筆袋給同學等，而監委調查後發現，魏生陳訴確有其事。

王幼玲、高涌誠表示，林姓老師辯稱魏生資質不錯，但是家長未給予要求，因此怠於學習，所以尿布戴頭上及延遲午餐，都是為提醒專心及補寫作業的「積極性督促手段。」此外，林姓老師稱餵食魏生辣椒為一對一教學，教導魏生味覺的甜與辣，不過他們認為此說法是避重就輕。

王幼玲、高涌誠說，林姓老師使用激烈的方式，給同學當增強物等制約行為，雖然減少魏生的問題行為，但是未意識特殊教育的目的，是要身心障礙者學習生活和社會發展的技能，「更重要的是要發展他們的尊嚴、自信和自我價值。」老師以管教為名對魏生施以殘忍、不人道且有辱人格的處罰，造成學生身心嚴重受創，有違師道，且有負民眾託付教育機關的信賴。

監察院教育及文化委員會日前通過監察委員王幼玲、高涌誠所提嘉義特教學校之糾正案，並要求教育部對於不稱職的管理人及違背特教理念的教師，審慎評估續留於特教學校的適任性。