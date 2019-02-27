硬起來幹到底！吳子嘉「反彈超大」怒吼民進黨：你踢到馬蜂窩了

▲吳子嘉遭開除黨籍，登《關鍵時刻》喊話民進黨，「你踢到馬蜂窩了！」（圖／翻攝《關鍵時刻》）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉遭指「汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象」，因此黨部於26日中午召開評議委員會，決定開除其黨籍；對此，吳子嘉26日在節目《關鍵時刻》上痛批民進黨太脆弱，「居然怕挨罵？太離譜了吧！我們都是為了黨好，為了社會、為了國家！」接著話鋒一轉，展現強硬的一面，直截了當地向民進黨喊話，「我告訴你，你踢到馬蜂窩了，我接著加碼做民調、繼續爆料趙嘉寶，我跟你幹到底，就這麼簡單！這政權就毀在你們這批小鬼手上！」

吳子嘉時常登上政論節目針砭時政，引起民進黨內部黨員不滿，私下舉報吳子嘉的言論已經對民進黨形象造成傷害，且內容多有不實，還涉及汙衊總統、汙衊黨；甚至還有平面媒體報導，稱吳子嘉的言論害得民進黨「幾近滅黨」。對此，民進黨台北市黨部26日召開執委會，請吳子嘉到場說明，但吳卻未到，因此最後黨部做出決議，開除吳子嘉黨籍，並送中央黨部中評會處理。

對於民進黨這當頭一刀，吳子嘉相當憤慨，在《關鍵時刻》中直指「我覺得很悲哀！如果一個媒體就能讓一個政黨被消滅掉的話，那這個政黨是不是太脆弱了點？」吳子嘉表示，民進黨是泱泱大黨，肩負台灣2300萬人的命運與未來，「居然還會怕挨罵？這太離譜了吧！我們這種評論員、媒體從業者的角色，都是為了這個黨好，為了社會、為了國家！」

吳子嘉懷疑，自己遭開除黨籍，是因為先前在節目上批評陳菊前秘書趙嘉寶貪汙400萬元後跑路、以及美麗島每月做民調比評2020總統大選一事，「我公開在電視上評論，叫汙衊民進黨？那這個黨的價值觀、和社會共識，是不是落差太大了一點？趙嘉寶的事不能評論嗎？」

「媒體應該是黨的珍貴資產，但民進黨不懂珍惜，反而當成打擊對象，這很奇怪！」吳子嘉表示，媒體扮演著防腐劑、白血球的角色，在與政黨利益衝突時，更應秉持專業、不能屈從壓力，這才是台灣的核心價值，「結果他們現在搞出個像是共產黨的東西，叫作『妄議中央』，你敢妄議就給你開除黨籍，太荒唐了吧？」

另一方面，根據美麗島最新2020民調顯示，柯文哲的支持度有28%、韓國瑜36%、蔡英文則僅有18%，連20%都不到，吳子嘉也當場狠酸蔡根本就是「姚文智2.0」，「這情況講白了，柯P一參選，民進黨就會敗、蔡英文就會出局，還選個頭啊？」吳子嘉指出，倘若是因為民調數字的關係而開鍘，「那我告訴你，你踢到了馬蜂窩了！我以前一個月做1次民調，我現在加碼，一個月做4次給你看，每個禮拜幹一次民調！開除我黨籍有什麼用，我反彈更大，我加碼作民調、繼續爆料趙嘉寶，我跟你幹到底，就這麼簡單！這政權就毀在你們這批小鬼手上！」

眼見吳子嘉火氣越講越大，一旁的國民黨立委補選候選人謝龍介還遞上一顆楊桃，要他消消火氣，並替吳子嘉講話，「這次就是新潮流處理他！不要奇怪！你去台南看看，這次補選大家都說，不是要挺龍介，是要讓新潮流漏氣一次！」謝龍介表示，現在2020總統提名定局了，開始延續到立委提名，「我們國民黨就是怕吳子嘉這種人，智多星！有在布局嘛！我光聽都明白，吳子嘉在設『不可能中的可能』，要白綠合作、讓民進黨逆轉勝，結果換來開除處分，我要是他，今天也會氣到拍桌！」

台北市議員王世堅也表示，自己在進攝影棚前2分鐘才得知吳子嘉被開除黨籍，「我很意外，不可思議啦！像我，現在大家恨不得罵我、批我，但吳子嘉罵一下、批一下就……；民進黨過去絕對不是一言堂，它有很好的溝通機制、管道，這次事情怎麼會弄成這樣？是不是背後有派系角力、有動作，還要進一步了解。」

對於民進黨，吳子嘉則是徹底心寒，直指先前選戰時他為了黨在節目上痛罵韓國瑜是草包，結果惹來高雄市農會理事長蕭漢俊提告，2個禮拜前才剛親自跑到台北地檢署當被告，「我幫陳其邁輔選，修理蕭漢俊，結果民進黨怎麼不記這個帳？我公開罵韓國瑜草包，這是國民黨告我，怎麼沒人出來幫我講話呢？那時候陳其邁的民調我做了也沒公布啊，一公布陳其邁就完了嘛，我維護這個黨，被我們內部同仁罵得臭狗屎，我維護這個黨的利益啊，我沒有嗎？民進黨你們贏了是吃香喝辣啊，小弟被告的時候誰負責啊？」

▼王世堅表示自己進攝影棚前才知吳子嘉被開除黨籍，直呼「不可思議」。（圖／翻攝《關鍵時刻》）