吳子嘉遭開除黨籍　柯志恩批：忠言逆耳讓總統不開心嗎？

▲立委柯志恩。（圖／記者黃克翔攝）



政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉遭指控在節目上的不實言論，汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象，民進黨台北市黨部26日中午召開評議委員會，決定對吳子嘉祭出黨紀處分。對此，國民黨立柯志恩在臉書批評，難道是吳子嘉的忠言逆耳讓總統不開心嗎？

柯志恩表示，黨紀雖是一黨的家務事，但何謂「不實言論」、何謂「汙衊總統」？民進黨向來高舉言論自由的大旗，過去黨外及在野時期甚至標榜百花齊放、百家爭鳴，而今成為掌握大權的泱泱大黨，卻容不下同黨一起打拼者的刺耳言論？難道只因吳董事長誠實道出民進黨的缺失，例如他曾指總統身邊太多馬屁精，又預測九合一民進黨必將慘敗，最近又說「土包子事件炸鍋太可怕」等等，「諸多忠言逆耳的批判讓總統不開心嗎？還是黨工們自行揣摩上意，想藉開鍘遏止更多不同的聲音？」

▲柯志恩評論吳子嘉遭開除事件。（圖／翻攝柯志恩臉書）



柯志恩認為，或許吳子嘉是媒體老董兼民調分析專家，看到客觀數字呈現，不僅無法讓他粉飾太平，更讓他敢言別人所不敢言，加上他觀察政治的閱歷豐富，故能拋出諸多犀利的批判以及擲地有聲的論述。

柯志恩指出，小英不是說過，黨員及支持者若要給指教可以「更直接、更大聲」，甚至可以拍桌嗎？想不到對一位愛黨的老黨員，連給他說話的機會都沒有，就直接開除了，請問：還拍什麼桌呢？！

民進黨內高層表示，台北市黨部今天召開執委會，請吳子嘉到場說明，但吳子嘉沒有到場，最後做出決議「開除黨籍」，由於吳子嘉是「一般來說黨員」，所以可以由地方評議委員會決議；但是該案還未最終定案，還是要送中央黨部的中評會處理。

▲吳子嘉。（圖／翻攝自YouTube）