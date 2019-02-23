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影／妻過世心情沉痛！悲夫本想跳海…「轉念丟汽油彈」燒光百萬漁船

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記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港漁港23日凌晨近2時，停在港口內、造價百萬元的35噸漁船「新建益166」號，船艙內突然冒出濃煙，整艘船全面燃燒、付之一炬，船主損失慘重；原以為是漁船電線走火自燃，但經警方偵查，卻發現結果是遭人縱火。

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 妻過世縱火洩憤，金山磺港百萬漁船燒光光。（圖／記者郭世賢攝）

第二岸巡隊指出，磺港安檢所23日凌晨2時左右，透過港監視器系統，發現停靠岸邊的「新建益166」號漁船內部冒煙，岸巡人員上船查看，並拿起滅火器滅火，但火勢持續擴大，第一時間通報消防隊搶救，核二消防班出動化學泡沫消防車到場支援，並通知緊鄰漁船立即駛離，當時船上無人受困，隨後也通知許姓船主到場。火勢約2小時後撲滅，但整艘船幾乎全毀。

▲ 妻過世縱火洩憤 金山磺港百萬漁船燒光光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 到金山某加油站買1瓶汽油，原本想喝汽油後跳海自殺。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，該漁船不明原因起火，且火勢極大，延燒迅速，警方研判案情不單純，轄管的金山派出所警員潘軒碩積極擴大調閱漁港周邊監視器，發現一輛機車停放在磺港漁港旁，顯有可疑。

金山派出所副所長林健新與員警黃宗偉等2人，聯絡車主郭姓男子（67歲）請他到案說明，郭男警訊時，當場坦承不諱表示，因妻子剛過世心情不好，到金山某加油站買1瓶汽油，原本想喝汽油後跳海自殺，卻點燃汽油丟入新建益166漁船洩憤，鑄成大錯。全案警訊後將郭男依涉嫌違反公共危險及毀損罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

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▲ 妻過世縱火洩憤 金山磺港百萬漁船燒光光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 妻過世縱火洩憤 金山磺港百萬漁船燒光光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 妻過世縱火洩憤 金山磺港百萬漁船燒光光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 男子到金山某加油站買1瓶汽油，原本想自行喝汽油後跳海自殺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼ 妻過世縱火洩憤，金山磺港百萬漁船燒光光。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

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關鍵字：新北,金山,磺港,火燒船,縱火

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