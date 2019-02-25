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中美經貿談判落幕　陸媒用「大豆邏輯」剖析兩國利益糾葛

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▲▼美國大豆,黃豆。（圖／達志影像／美聯社）

▲貿易戰休兵後，大陸於去年聖誕節前後再次購買200萬噸美國大豆。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中美第7輪經貿談判落幕，雙方在技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業等具體問題上有所進展。具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」24日為文表示，中美在大豆問題上，有各自不同的需求，也有利益重合點，用「大豆邏輯」的視角，可看清中美貿易戰的利益格局；當前，需要看清利益格局，保持頭腦清醒。

中美高級別經貿談判原定21、22日在華盛頓舉行，不過在川普接見劉鶴領軍的代表團後，雙方決定將此次的經貿會談延長2天，會談在美東時間24日落幕。川普還透露，他有可能3月底在佛州的私人莊園與大陸國家主席習近平再會面。

▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲中美貿易戰休兵大限將至。（圖／路透社）

具官方背景的微信公眾號「陶然筆記」24日為文一篇題為「用大豆邏輯來看看中美貿易戰」的文章表示，中美在大豆問題上，有各自不同的需求，也有利益重合點；用大豆來表明立場也好，釋放善意也罷，其實都是利益度量的結果。

文章提到，首先是從中國大陸需求來看，「大豆市場缺口實在太大」，大陸一年有9000多萬噸，差不多是90%左右的大豆，都要從國際市場進口。從外國進口來的大豆，用來榨油跟飼料加工；大陸國內的大豆則是用來發豆芽、磨豆腐，有些被用來涼拌毛豆。

美國和中國大陸在2018年打響貿易戰，大陸大豆進口量為8803萬噸，減少了7.9%，從美國進口1664萬噸，下降49.4%，佔18.9%；從巴西進口6608.2萬噸，增長29.8%，佔75.1%。減少對美國大豆的需求，目前尚不能完全找到替代對象，需求缺口仍大。

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲大陸國務院副總理劉鶴本月21日在華府與美方代表舉行中美第7輪高級別經貿談判。（圖／美聯社）

文章強調，大豆的買與不賣，貿易戰打還是談，與其說是個誰輸誰贏、誰勝誰負的問題，倒不如說是利大利小、利遠利近的問題，「大豆的邏輯，就是國家利益的邏輯，要看到貿易戰的本質，就要看到這場衝突背後的中美利益格局。」

文稱也稱，大豆買還是不買，買多還是買少，買了以後，什麼時候又不買，都是服從經貿磋商這個大局，服從這個根本利益訴求，所以在應對這件大事的時候，「我們不僅身處加快自身發展的大局之中，同時也面臨世界百年未有的大變局，所面臨的長期性、複雜性和艱鉅性，都是前所未有的。」

★圖片為版權照片，由路透社、美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：中美建交,中美關係,貿易戰,貿易摩擦,大豆,經貿談判

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