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任正非內部談話曝光　稱華為「已進入戰時狀態」

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▲任正非。（圖／CFP）

▲任正非稱華為公司已進入戰時狀態。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為創辦人、總裁任正非常常在內部員工的網路社群發電郵，或是發布談話與員工互動。華為人互動平台「心聲社區」昨（25）日發布任正非日前在武漢研究所的講話內容，當中提到公司已進入戰時狀態，戰略方針與組織結構都作了調整，所有技術口的員工，要看看技術與產品的方針是否正確，允許批評。

任正非在武漢研究所的公開談話中提到，「萬里長江水千萬不要滯留洞庭湖，我講過都江堰、秦淮河、洞庭水的溫柔……我是擔心由於內地環境的安寧，而使我們內地研究機構也平靜，以為太平洋真太平。沒有理想的沸騰，就沒有勝利的動力。」

▲華為發布新摺疊5G手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

▲華為24日發布新摺疊5G手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

他也稱，公司已進入了戰時狀態，戰略方針與組織結構都作了調整，所有技術口的員工，都應閱讀與PK我在上研所無線大會上講話的第一點，看看技術與產品的方針是否正確，允許批評。

任正非強調，所有管理幹部都要學學第二點，組織建設要對準目標，而不是對準功能，齊全的功能會形成封建的「土圍子」，我們的目標是「上甘嶺」，要建設有力的精幹的作戰隊伍。他表示，「過去對準部門功能的建設思想要調整，各個部門要面向目標主戰，去除多餘的非主戰的結構與程序，去除平庸，將一部分必須的非主戰功能移至平台，或與其他共享。」

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▲「五眼聯盟」（Five Eyes）相繼禁用華為設備。（圖／路透社）

談到華為的奮鬥目標，任正非說，「如何打贏一仗，勝利是我們的奮鬥目標。研發不要講故事、要預算，已經幾年不能稱雄的產品線要關閉，做齊產品線的思想是錯的，應是做優產品線，發揮我們的優勢，形成一把『尖刀』。」

任正非最後重申，「我們不管身處何處，我們要看著太平洋的海嘯，要盯著大西洋的風暴，理解上甘嶺的艱難；要跟著奔騰的萬里長江水，一同去遠方，去戰場，去勝利。」

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國、路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：華為,任正非,戰時狀態,內部談話,心聲社區,戰略方針

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