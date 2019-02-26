影／上節目汙衊總統、傷害民進黨形象　吳子嘉遭黨紀處分！

政治中心／綜合報導

美麗島電子報董事長吳子嘉經常在節目上談論時事，但有部分言論遭指控、汙衊總統、汙衊黨、傷害民進黨形象。對此，民進黨台北市黨部26日中午召開評議委員會，決定對吳子嘉祭出黨紀處分。

▲吳子嘉。（圖／翻攝自YouTube）



民進黨內高層表示，台北市黨部今天召開執委會，請吳子嘉到場說明，但吳子嘉沒有到場，最後做出決議「開除黨籍」，由於吳子嘉是「一般來說黨員」，所以可以由地方評議委員會決議；但是該案還未最終定案，還是要送中央黨部的中評會處理。

民進黨組織部主任李慶鋒說，一般未擔任黨公職的黨員，其紀律評議職權就在地方黨部，如果地方黨部的處分是停權，中央黨部就尊重地方評議，但因除名處分涉及的權利義務較廣，地方黨部檢復會議紀錄送到黨中央後，中央評議委員會會進行自動評議，看是要通過或者修正。

據報導，吳子嘉對於自己遭開除黨籍，將委託律師提出「確認黨籍之訴」的民事訴訟，台北市黨部主委陳正德表示，那是他身為黨員的權利，一切都依照黨的規章處理，他強調，「黨不是不能接受批評，也會深自檢討」，但吳子嘉的言論都是自己製造爆料、無憑無據、無中生有，又自稱是民進黨員，引起不少基層黨員不滿，因此向黨部反映，因此召開評委會處理。