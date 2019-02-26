川金二會倒數1天！　俄外長拉夫羅夫：美國曾向俄國尋求建議

▲ 川金二會27日、28日登場。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩27日、28日將在越南河內會晤，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴《俄羅斯國際傳真社》（Interfax），「川金二會」之前，美國政府曾向俄羅斯尋求建議。

美方會談的目標之一是讓北韓同意放棄核武，先前報導指出，俄國建議拿北韓核電廠交換無核化，而這並非俄國首次參與川普和北韓有關朝鮮半島無核化的協商。據《路透》報導，克里姆林宮代表沒有透露華府尋求了哪些建議，或是俄國政府是否提供美國任何方針；白宮則還未回應。

▼ 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／達志影像／美聯社）



金正恩26日上午已經乘專列率先抵達越南，而川普的專機預計26日晚間飛抵河內國際機場。《韓聯社》指出，金正恩很有可能會在傍晚5點左右前往北韓大使館，並於稍晚與越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）會面。

目前盛傳雙方計劃28日發布《河內宣言》，而美國與北韓若是決定建交，也會成為此次會議的一大看點。CNN指出，北韓在協商中可能允諾的事項包括，讓美國官員檢查核試驗和飛彈試驗場地、放棄寧邊核設施等。作為交換，川普可提議通過交換聯絡官、互設代表處來展開外交關係。

▲▼ 金正恩下榻的越南河內美利亞酒店外，有大批警力部署。（圖／路透社）

