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高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

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▲▼交通宣導 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲高齡長者車禍比例逐年增加，警想出因應對策宣導。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

根據一份台北市交通大隊的統計數據，2018年1月至11月行人交通事故死亡人數，總計26人，其中65歲以上高齡行人有19人，占73%，自行車交通事故死亡4人，其中3人也是高齡65歲以上長者。台北市目前65歲以上高齡人口比例約占所有人口17%，面臨高齡化社會，高齡長者交通安全問題成為隱憂，北市交大呼籲多關心家中長者在外用路及隨時提醒交通安全觀念，以減少意外發生。

▲▼交通宣導 。（圖／記者邱中岳翻攝）

交通大隊分析高齡長者死亡交通事故，行人事故中，自身有違規行為比例為68%，肇事原因以「未依規定行走行人設施」、「闖紅燈」最多，而高齡自行車騎士自身有違規行為比例為75%，可見高齡長者違規肇事比例偏高。細究主要原因多為高齡長者活動範圍大多在住家附近，熟悉路況的自信，加上經年累月的用路習慣與貪圖方便的僥倖心態，都是導致事故發生的潛在危險因素。

警方為了加強高齡長者交通安全觀念，運用家中孫子女是「心頭肉」的心理，規劃發動親情攻勢，協同教育局透過國小低年級學童的家庭聯絡簿，或利用貼紙向家中長輩轉達交通安全觀念，並動員各警分局至轄內年長者經常活動聚集地點，例如公園、市場、寺廟等等，加強宣導。

▲▼交通宣導 。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過最重的，還是家有高齡長者家庭，應該多關心長者外出用路習慣，鼓勵長者多搭乘大眾運輸，減少騎乘自行車；晨昏外出應著亮色衣物並配戴反光配件，遵守交通規則，方能平安健康享受樂齡生活。

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關鍵字：高齡,長者,北市警局,宣導,車禍

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