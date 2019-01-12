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抓到了！越籍人士逾期居留「蓋黑布躲貨車」　警逮11人遣返出境

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▲▼ 越籍人士逾期居留「躲貨車」　警逮11人 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲11名越籍人士躲在貨車帆布底下，仍是被警方發現。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

政府推動新南巷政策，但卻有百名越南旅客趁著來台旅遊時，在旅途中逃逸，警方為進一步查緝所有在台非法外籍人士，因此推動觀宏專案查。另外，台東警察分局於10日在卑南鄉貨車上查獲11名外籍人士均來自越南，全案將依法移請移民署收容後遣返出境。

台東警察分局於10日14時至18時規劃執行取締砂石車等專案勤務時，因適逢觀宏專案查緝脫逃外籍人士期間，員警也針對大型貨車及小型巴士加強盤查，在卑南鄉和平路變電所前攔查一部大貨車時，駕駛受檢時不配合員警詢問相關年籍資料，消極的態度讓警方起疑。

警員薛慶祥攔查時發現貨車車斗以黑色帆布覆蓋，上前一看竟發現斗篷內疑似有人躲藏的身影，打開帆布一看，果然發現車斗上載有多名外籍人士，而盤查時等都無法提供相關證明文件供警方查證。

▲▼ 越籍人士逾期居留「躲貨車」　警逮11人 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

警方逐一清查外籍人士時，期中1名外籍人士（逃逸外勞）乘隙從車斗縫鑽出逃往巷內，警員薛慶祥立即逮捕發揮鍥而不捨的精神追逐百餘公尺後將其逮捕。最後經帶往移民署台東服務站清查發現該11名外籍人士均來自越南，其中1名為逃逸外勞，9名逾期居留，1名持觀光護照入境非法打工，全案將依法移請移民署收容後遣返出境。

▲▼ 越籍人士逾期居留「躲貨車」　警逮11人 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東警察分局表示警方近來針對觀宏專案對象加強查處，員警於勤務中認真查緝，積極執法，將11名非法外籍人民查緝到案；另警方在此呼籲民眾，勿貪求非法外勞工資便宜而雇用，如遭查獲將受罰得不償失

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關鍵字：越南,貨車,逾期居留

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