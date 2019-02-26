涉證券虛假陳述　趙薇不服判決剛上訴...又有140股民排隊等著告

▲趙薇近期打上多場官司。（圖／微博／趙薇，下同）



大陸中心／綜合報導

飾演《還珠格格》小燕子一角的女星趙薇近日因炒股出事打上許多官司。杭州市中級人民法院21日開庭審理了祥源文化、西藏龍薇文化傳媒有限公司（以下簡稱「龍薇傳媒」）、趙薇涉及虛假陳述責任糾紛案件。本案涉及索賠的投資人共140人，涉案金額最高者，超過1000萬元人民幣（約新台幣4594萬元）。此前，趙薇才因不服另一案一審判決，提起上訴，如今又有140名股民等著告她。

據《錢江晚報》報導，在此前，杭州市中級人民法院1月17日判祥源文化公司、趙薇證券虛假陳述，一審判決趙薇敗訴，應承擔連帶賠償責任。

據報導，首例判決的原告代理律師厲健告訴記者，他在15日接到杭州中院通知，祥源文化和趙葳已提起上訴，並於18日收到杭州中院郵寄的「祥源文化」、趙薇上訴狀，兩被告的上訴請求均為撤銷一審判決，改判駁回投資者的全部訴訟請求。

厲健表示，趙薇的上訴早在預料之中，這是被告的合法訴訟權利，也是一個緩兵之計，至於二審的開庭時間，可能還要等上幾個月；由於虛假陳述案件原告人數眾多，屬於重大影響案件，因此在司法實踐中審理時限較長，「考慮到一審案卷歸檔和卷宗移交時間，案件二審結果，最快也要再等半年左右。」

據報導，趙薇夫婦2016年11月成立龍薇傳媒，一個月後，萬家文化（現祥源文化）發布股權轉讓事項公告，稱已與龍薇傳媒簽訂協議，計畫以30.6億元（人民幣，下同）的價格，轉讓1.85億股份。

最後這筆槓桿比例高達51倍的交易，因為融資金額巨大，未能通過銀行的借款申請審批，在2017年4月宣告終止。從收購消息傳出，到交易告吹，祥源文化的股價從最高25元／股跌至11.35元／股。不少投資人認定，股價驟跌帶來的損失，應由祥源文化與趙薇承擔。

據報導，2018年4月16日，證監會駁回了趙薇夫婦等當事人的申辯，最終認定「龍薇傳媒」通過萬家文化在2017年1月12日、2017年2月16日公告中披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，並據此對趙薇採取5年證券市場禁入措施，處罰款30萬元。

申辯失敗後，趙薇很快地退出了龍薇傳媒，不再擔任法人和高管，緊接著又為旗下杭州普霖投資管理合夥企業辦理了清算註銷手續。

儘管如此，趙薇還是沒有逃脫成為被告的命運，2018年7月18日，杭州中院首次開庭審理祥源文化、龍薇傳媒證券虛假陳述責任糾紛案件，19名原告和被告方祥源文化，均當庭提出追加趙薇為被告，承擔相應民事責任。

據報導，隨後，2018年9月19日，趙薇首度以被告身分出現在該系列庭審中，原告代理律師厲健表示，趙薇曾先後兩次以管轄權異議為由，申請變更審理法院，但均遭駁回。

如今，首次一審敗訴後，趙薇方又提起上訴。不過，杭州中院21日又開庭審理了另一起投資人訴祥源文化、西藏龍薇、趙薇證券虛假陳述責任糾紛案件。此次案件涉及索賠的投資者共計140人，分別來自浙江、廣東、重慶等地，其中最高涉及金額1000多萬元，原告為一名來自廣東的投資者。

據報導，祥源文化公告，截至1月19日，該公司已收到511起證券虛假陳述責任糾紛案件（含以撤訴案件1起），訴訟金額共計60,541,855.01元。趙薇與祥源文化的麻煩，遠遠還沒結束。