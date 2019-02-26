拯救環境大作戰！　海南2020年全面禁用一次性塑膠製品

▲▼海南祭出「禁塑令」。（圖／翻攝《海南日報》）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸海南省日前舉行記者會，宣布自今年起將分種類逐步推動「全面禁塑」，預計2020年底前，全省全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具；2025年底前，全省全面禁止生產、銷售和使用列入官方「禁止生產銷售名錄」內的塑料製品。

《新華社》報導，自2008年起，大陸官方在全國範圍內實施「限塑令」，海南於同年10月起實施《海南經濟特區限制生產運輸銷售儲存使用一次性塑料製品規定》，宣告全島進入「限塑」階段。不過，「限塑」以後的海南，塑料袋等一次性塑料製品使用量仍然居高不下。

根據統計，海南省每年使用一次性不可降解塑料製品約12萬噸，其中省內產量約6.5萬噸，島內各大型商超售賣塑料袋，每個價格1角錢至5角錢。

海南省生態環境廳廳長鄧小剛指出，海南將修訂完善地方法規，制定頒布並動態更新《海南省禁止生產銷售使用一次性不可降解塑料製品名錄（試行）》，結合省情和發展需求，動態更新，第一批名錄將於今年年底前發佈。

鄧小剛提到，「現在關於全生物降解產品還沒有全國標準，其他省份也沒有相關標準，所以海南要創新，要做第一個真正意義上的全生物降解的地方標準。」隨著全生物降解塑料產業的鋪開，供應量提升後，其成本會相應地大幅度下降；過渡期會研究鼓勵或補貼政策。

對於短期內無法替代的飲料瓶、洗髮精包裝瓶等一次性塑料標準包裝物，海南省也勇於嘗試，在《方案》中提出推行生產者責任延伸制度，採用國際普遍實施的押金回收制度，建設回收體系進行回收，提高資源化回收利用效率。通過押金回退的方式，引導驅動一次性塑料標準包裝物回收，著力解決回收體系「最後一公里」的難題。

至於禁塑的「時間表」，2019年底前，建立健全全省禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料製品的地方性法規及標準體系，完善監管和執法體系，形成替代產品供給能力；2020年底前，全省全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具；2025年底前，全省全面禁止生產、銷售和使用列入《海南省禁止生產銷售使用一次性不可降解塑料製品名錄（試行）》的塑料製品。