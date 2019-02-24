不求助被打活該？　綠玫瑰揭：家暴就是日日夜夜的刑求

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有讀者認為：「蘆洲媽媽不需要援手，因為她從未向外求助！」對於這種說法，超過20年受暴經驗的我，真的要好好來跟大家分享，揭露暴力家庭內部的相處模式，那是外界完全無法想像的超高壓環境，生活在這種氛圍下的人，本來就不能正常思考，也無法做出正確選擇，我不是護航蘆洲媽媽，而是期待大家知道：「到底家暴能摧毀一個人到什麼程度？」

如果您接觸過受害者，會發現他們最缺乏的就是自救能力，長期被打、被折磨、被言語暴力，就像受到邪教控制，日日夜夜毀壞被害者的自信與價值觀，就我親身經驗及觀察來看，一般來說，受到暴力的當事人，會有兩種情況！

第一類：是「成長路上沒碰過暴力問題、價值觀穩固的人。」

他們大都是因為與伴侶同居或結婚，長期相處下，才首度遭逢這種失控狀況，這樣的人所受的教育與價值觀，當然是「被打就要反抗！」他們知道這是不對的，所以比較願意也容易向外求助，並且成功脫離暴力環境的可能性很高。

第二類：是「原生家庭有暴力問題，或本身較為溫和柔弱、不喜與人起衝突的個性。」

這是典型長期受暴力威脅，而不可自拔的那種人，拿在暴力家庭長大的小孩來說，不管是看人被打的目睹兒，還是親身經歷的受暴者，碰到肢體暴力跟情緒勒索時，施暴者的碎念洗腦、把所有責任推到自己身上，再加上毆打虐待，將完完全全摧毀一個人的心志。

舉個例子讓大家想像，看過電影《風聲》嗎？家暴就是「刑求逼供」的畫面，還動不動就在你該安穩休息的地方上演。

家暴的毒，又如同《霸王別姬》裡的少年程蝶衣（小豆子），因為潛意識知道是自己是男性，不肯造假，老把台詞「我本是女嬌娥」唱成「我本是男兒郎…」，在師父的暴打與師兄用菸斗涮嘴的強逼之下，小豆子的人格產生變化，放棄了自己僅存的堅持，改口「我本是女嬌娥，又不是男兒郎」，更從此改變他對性別的認同。

還以為受暴者不求助是咎由自取嗎？

受到暴力對待的人，他們整個價值觀跟自我認同，都被摧毀了，對於外面的世界，雖然還是能有正常的互動，但只要牽扯到「逃開暴力起始點」，就很容易因為施暴者的權威，及長期洗腦「離開我就無法生存」等等手段，產生無可自拔的畏縮心理，並回到被支配的角色。

拿我自己來說，讀者們都說：「焦糖綠玫瑰好勇敢喔，一個人對抗暴力這麼久！」殊不知，自我讀私立復興中學後，陸陸續續逃過十幾次，去過中途之家，去過寄養家庭，滿18歲以後，不相信社會局，改找朋友寄宿，這種來來去去的狀況持續10年，直到我真的被逼入絕路，才成功脫離那座地獄，但，我也說過很多遍，最後那一次，我本來因為恐懼，想直接放棄人生，幸賴當時朋友陪伴，才讓我慢慢穩定下來。

10年間，我每次離開都被父親求回，一方面是被自己的心軟所害，另一方面是長期被父親灌輸「妳無法自理生活，無法自力更生」的標籤，雖然明明知道家裡的事情大都是我打理，但就是會莫名對外界感到恐懼，甚至怕到誤以為自己確實沒能力，得一輩子靠父親生存。

沒碰過的人，大可說風涼話：「不就逃離就好了，怕什麼怕？」但，飽受摧殘的當事者，不管多高大、多聰慧、多能幹，他們是不相信自己手中握有選擇權的，也正因此，家庭暴力就跟邪教一樣，封閉且不為外人所知。

這就是為什麼我毫不掩飾地，把自己受到家暴的遭遇寫出來，我想讓外界知道這種家庭的真相與相處模式，為什麼道貌岸然的補教名師，在家會是一個雙面人，一下對女兒百般寵愛，一下又把小孩往死裡打？

很多人會說：「那些受暴的人都怪怪的！」不然呢？長期處於這種環境中，個個都是驚弓之鳥，我逃了無數次，才真正「敢」離開那個家，我很珍惜這得來不易的自由，他們不知道，我現在表現出的任何溫柔或同理，都是離開家以後，重新學做人的成果。

在家庭關係中受暴的人，早就喪失自信跟判斷能力，他們不見得會主動求援，但不代表他們不需要人家幫忙，我希望藉由這樣的揭露，讓大家減少這樣的冷嘲熱諷，能去扶那正在被控制的人一把！



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★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。