我是她的手、她的腳！女兒6年前車禍全癱　珣珣勇媽：完成她想的事情

▲▼ 因車禍癱瘓的珣珣，樂觀看待人生，感謝自己家人陪伴自己完成她想做的每件事。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

家住嘉義民雄女童珣珣，因為6年前的車禍傷及脊椎導致全身癱瘓，一度昏迷，奇蹟甦醒後順利從幼稚園畢業，開心上小學，轉眼間已經9歲國小三年級。只見珣珣即使坐在輪椅上，脖子插著氣切管，不顧旁人眼光，她說她還是很喜歡上學，想要跟其他同學一起學習，如果可以，希望能一直唸到國中、高中。珣珣媽媽26日接受《ETtoday新聞雲》，表示｢自己願意成為她的手腳，完成任何珣珣想完成的事情｣

珣珣國小一年級就選擇普通班就讀，沒有選擇特別教育，媽媽說，珣珣不想跟別人不一樣，雖然很想跟其他同學到操場去跑步，運動，但受限自己的身體條件，她選擇看書或跟旁人聊天，也從不抱怨，算是挫折忍受度很高的孩子。

三年國小期間，宣信國小校方也貼心為了珣珣將保健室設在離珣珣教室最近的地方，確保遇到緊急狀況時能夠迅速處理。珣珣媽媽相當感謝校方貼心作為，也很感謝嘉義市長黃敏惠當時推動的融合教育，讓孩子可以貼近旁人，一開始學校小朋友不知道如何互動，但是很幸運的是學校小朋友都相當體貼，不會拿珣珣的不方便來開玩笑。

在媽媽的眼裡，國小三年級珣珣一直都很上進、貼心，幼稚園大班到國小三年級四年來從未請假，全勤出席，即使拉肚子都還是要到校念書。自我要求非常高，對於考試每次都希望一百分，前三名，但珣媽希望孩子可以像弟弟一樣快樂過每天。

對於珣珣未來的規劃，珣媽表示，只要是珣珣想完成的每件事，我都會陪伴著她，成為她的手、她的腳，前往每個她想去的地方。