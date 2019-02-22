照片曝光！越南台商遇烏龍綁架濺血　對駐越辦事處失望透頂

▲黃姓台商遭到綁架毆打恐嚇。（圖／為黃本人授權，越南就醫拍攝，以下同）

記者唐詠絮／嘉義報導

57歲的越南黃姓台商，107年 5月間遭到蕭姓台商和5名越南人綁架及暴力虐待恐嚇，沒想到蕭男是找錯人，當時尋求駐越南辦事處協助，官員態度軟弱，讓他無力自保嚇得回到台灣，黃22日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，「對台灣駐外辦事處簡直失望透頂了！」

住在嘉義太保市的黃姓台商，在越南經商已經10餘年，也在當地成家立業娶妻生子，去年5月卻遭遇恐怖的暴力綁架，當時他在胡志明市的友人家聚會，沒想到蕭男突然闖入，一行人用短刀把他押上車，一關就是兩小時，期間慘被毆打，還被刀刺傷，額頭也被打破濺血。沒想到蕭男根本是找錯人，之後便把黃男放走，但先逼簽下了和解書，保證不追究此事。

黃男想處理傷口竟被當地警方拒絕，沒想到事後被蕭男知道報警，遭到對方狠嗆「再回越南就死定了！回來一次打一次」，而且駐越南當地的官員態度軟弱，不願提供就醫等協助，讓他無力自保嚇得跑回到台灣。

黃南說，當天的情景歷歷在目，莫名被抓被痛毆，還不能去就醫，想請求台灣駐越南台北經濟文化辦事處協助，官員卻不顧台商權益，只配合越南警方，這樣根本無法推動「南向政策」，簡直無視在外地拚經濟的台商生命財產安全，完全沒有保障，對台灣政府真的是大大的失望。

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