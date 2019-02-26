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觀眾不滿重播率高！有線電視不服氣：台灣廉價文化一味便宜就好

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▲▼《冠軍大叔》馬東石。（圖／華映提供）
▲電影《冠軍大叔》馬東石。（圖／華映提供）

記者陳世昌／台北報導

消基會26日批判過年期間電影台重播舊片比率太高《冠軍大叔10天內狂播9次！電影台重播率飆5成　消基會：花500一直看阿嬤片》，且有線電視很多頻道是置入性行銷內容也讓觀眾不滿意。有線電視業者表示，與世界各國比起來，我們的費率及製做經費都遠不如，希望各界也能夠體認「使用者付費的觀念」，在要求好的品質的同時，也應該同意要有合理的收費，而不是一味的便宜就好。
▲▼「花手上的現銀 一再看阿嬤時代的片 消基會批我國有線電視平台 下限秀不斷」記者會。（圖／記者曹悅華攝）
▲ 消基會批判有線電視平台。（圖／記者曹悅華攝）

台灣有線寬頻產業協會表示，有線系統業者及衛星頻道均受NCC嚴格規範，包括重播率、自製率、新播率皆有明文規定，業者皆依政府法令規定辦理，消基會若要做重播率或內容新舊的比較，應該要有客觀量化的標準，而不是憑印象、憑感覺就批評，這樣對辛苦付出的廣播電視從業人員是不公平的。

另一方面，業者表示，有線電視平台上也有許多新的節目，並且還有體育即時賽事，以美國為例，訂購單一個ESPN的費用就超過20美元；HBO、Discovery在美國單一頻道也都超過10美元。但台灣有線電視費率卻是連年不斷調降，在這樣的「廉價文化」之下，不只台灣的本土文創產業難以升級，各行各業亦難以提升。
▲▼看電視,有線電視。（圖／記者李珮綺攝）
▲消基會調查有線電視6成3觀眾因為每天被新聞轟炸，幾乎每小時播出而感到不滿（示意圖／資料照片）

有線電視業界更不滿「外來OTT」不必受政府管制，也毋需負擔稅金、有線基金等義務，使得本土業者無法與MOD、OTT公平競爭，在服務創新上也受到種種限制，還需疲於應付種種管制、附加捐，墊高經營成本，有線系統業者祈請政府主管機關放寬重重嚴格管制，讓系統業者與其他相同服務公平競爭。

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關鍵字：媒體產業,有線電視,台灣有線寬頻產業協會,冠軍大叔,衛星電視

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