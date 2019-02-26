蘇貞昌：任何人犯台我絕對戰到一兵一卒 讓敵人付出慘痛代價

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席吳敦義日前喊話，如果藍營重掌政權，就要與大陸簽訂和平協議，引起外界熱議。行政院長蘇貞昌對於國民黨說法非常不以為然，頻頻說重話開嗆，他26日接受國民黨立委徐志榮質詢時再強調，任何人武力犯台他絕對戰到最後一兵一卒，要讓敵人付出慘痛代價。

蘇貞昌近期在立院備詢時常被問及兩岸議題，他頻頻說重話強調，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，我們絕不投降」、「給我一支掃帚我都跟他拚」，徐志榮26日總質詢時酸，難道是因為選舉快到了，民進黨要借用老共的力量來輔選？蘇貞昌回應，如果總統蔡英文這樣講是為了選舉，那也是因為大多數的人們支持，才會得到選票。

蘇貞昌強調，他當然期待和平，但如果碰到任何人要攻打家園，「我絕對戰到最後一兵一卒。」他說，這種話不是只有他講，當年日本人打大陸，蔣中正也說「一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」，只有汪精衛、英國張伯倫首相才是主張簽和平協議，不過最後還是帶來戰爭，還讓更多人死忙。

面對徐志榮質疑，難道簽和平協議就等於投降，蘇貞昌表示，他要告訴想侵犯台灣的敵人，台灣做好絕對的準備，台灣要讓全世界想武力犯台的人知道，「犯台必須付出代價」，就連新加坡這樣和平的國家都有毒蠍計畫，如果要侵犯新加坡會付出慘痛代價，想武力犯台也必然要付出代價。

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）