親送蘇貞昌2顆家鄉包子　徐志榮酸：現在「土包子打瑜」

記者楊亞璇／台北報導



總統府發言人黃重彥日前罵韓國瑜是喝醉酒的土包子，引來不少批評，也引發「包子風潮」。行政院蘇貞昌26日赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立委徐志榮表示，以前有一句歇後語叫做肉包子打狗，現在是「土包子打瑜」。

徐志榮自帶兩顆包子親子送給蘇貞昌，「我家鄉最有名的包子送兩顆給你」，蘇貞昌連說「謝謝謝謝，你這麼客氣」，接著徐志榮說，包子價高不高，看起來不起眼，但是內餡很充實可以讓人飽餐一頓，以前有一句歇後語叫做肉包子打狗，現在是「土包子打瑜」，痛批講這樣的話的人不太對，也有點沒良心。

蘇貞昌也再度被問到兩岸議題，他強調，「我是最期待和平」，全世界和善的人都期待和平，只有極權國家鼓勵戰爭、發動戰爭，貴黨總裁蔣中正也是講，一寸河山一寸血，只有投降主義才簽和平協議，像汪精衛、英國的張伯倫首相，才簽和平協議，簽和平協議的後果是更多的戰爭，「很遺憾中國國民黨主席吳敦義公開說要簽和平協議，這是我不能接受的。」

蘇貞昌表示，正因為要和平，我要告訴想要侵犯的敵人，為了和平覺得做好應戰的準備， 必須要告訴全世界，想要武力犯台，一定會付出慘痛代價。

▲國民黨立委徐志榮送行政院長蘇貞昌包子。（圖／記者屠惠剛攝）