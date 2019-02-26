綠營豬隊友發威　讓韓國瑜參選2020能量大增

圖文／鏡週刊



國民黨總統選舉提名初選之爭，在黨主席吳敦義拋出不排除徵召高雄市長韓國瑜出馬角逐的話題後，幾位王天的選情明顯受到衝擊。不過親吳人士表示，徵召韓國瑜需要醞釀，目前韓才剛上任高雄市長2個月，參選總統缺乏正當性，但只要民進黨政府繼續制肘韓的施政，立刻讓韓參選能量大增。

韓國瑜日前接受本刊專訪時表示，4月將申請旗津成為免稅區，以及提案興建賽馬場。韓25日也在訪問馬來西亞行程中安排聽取大馬最大賽馬場雪蘭莪賽馬公會簡報，該公會主席丹斯里拿督詹學龍也不排除造訪高雄考察，未來雙方或許有合作空間。

親吳人士直言，徵召韓國瑜需要醞釀，目前韓才剛上任高雄市長2個月，參選總統缺乏正當性，未來2個月民進黨政府若持續打壓韓國瑜，就會讓徵召韓的正當性愈來愈大，因此，現階段不能急，只要民進黨政府再繼續制肘韓的施政，打壓韓的政見及創意，就像總統府發言人黃重諺日前批評韓酒後直播有如「喝醉酒的土包子」，立即讓韓的輔選能量大增，「藍營王天如果還不自覺要知難而退，恐怕支持者也不能接受。」



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