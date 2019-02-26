吳敦義球員兼裁判？　朱立倫：國民黨若再內鬨基本上「不用玩了」

▲前新北市長朱立倫接受廣播節目專訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導



國民黨主席吳敦義不斷上節目，在初選制度方面，完全否決掉民調的可能性，更拋出全黨員投票、55比例制，也被外界抨擊是「球員兼裁判」。對此，前新北市長朱立倫26日受訪表示，，很多民眾希望他直接抨擊這件事情，但他人為這只是一個過程，不應該造成內鬨，2020藍營團結都不一定能贏，若又內鬨，基本上可以不用玩了。

朱立倫接受廣播節目專訪表示，最後提名的結果不管是誰，他就會支持，他一直很欣賞韓國瑜，若最後是他被提名，他全力支持，應該是要看誰能獲得民意、帶起經濟，至於國民黨內的種種風暴、隔閡他認為這些都不應該。對於黨主席球員兼裁判，他表示，黨主席的決定會受到公評，不論27日的結果為何，他對國民黨員很有信心的，對自己也很有信心。

對於吳敦義三不五時就開出條件，如清廉、操守等候選人特質，引出民進黨就趁勝追擊，直指朱立倫在新北市府時不少官員貪污，對此，他回應「清廉、勤政、愛民」是他對自己的要求，也是國民黨的要求，他還原當時情況，那位市議員在市議會當場被他打臉，他上任前期就辦了40幾位、後來又一次辦了30多位，都是前任留下的官員，而蘇貞昌縣長時代有288位貪污官員，為何先批評別人。