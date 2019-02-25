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刺激金、馬高端消費　陸委會擬開放基層黨政人士申辦小三通「落地簽」

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▲金門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡浩祥／台北—金門報導

為滿足金馬地區小三通人流需求，陸委會今（25日）主動宣布，已研議試辦開放大陸處級以下黨、政人士入境時，以「落地簽」方式申請，預計近期推動試辦相關措施。金門地方人士透露，開放黨、政人士入境，可為金門帶來高端消費，促進地方經濟發展

陸委會晚間發出新聞稿，主委陳明通在接見金門縣議長洪允典一行時，主動宣布上述措施。同時，陳明通也強調，「大、小三通都是民進黨執政時，所打下的基礎」

他說，兩岸的各項交流仍要循序漸進，中央與地方政府要充分溝通，一起合作，顧主權，拼經濟，共同守護台灣整體利益。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院備詢 陸委會主委陳明通 科技部長陳良基。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，此舉是否意味著向陸方釋出善意？陸委會副主委兼發言人邱垂正受訪表示，「主要是繁榮地方，兩岸交流應循序漸進」。

地方人士指出，眾所周知，大陸黨、政人士大多是高端消費客群，近年黨、政人士來金，皆以交流名義申請，現放寬以「落地簽」方式申請，可刺激地方消費，尤其是高端客群；不過，還是得看大陸是否願意配合。

據了解，今年1月，小三通入出境旅客計158841人次，比去年同期129059人次，增加29782人次，成長23.08%。

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關鍵字：陸委會,小三通,陳明通,邱垂正

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