國人赴陸任職社區主任助理　陸委會：最高重罰50萬

▲行政院大陸委員會。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

廈門市海滄區政府23日發出增聘8位「社區主任助理」公告，廣邀台灣人才。對此，陸委會今（24日）發出聲明，社區居民委員會是大陸基層行政組織，有關國人赴陸任職社區主任助理，內政部已依法著手行政調查，給予當事人陳述意見機會，按《兩岸人民關係條例》33條第2項規定，最高可罰10萬以上，50萬以下新台幣。

據悉，扣除年後離職8人，目前海滄區共有35位社區主任助理；內政部已發函至赴陸任職的台籍社區主任助理，要求說明。

海滄區去年一口氣招聘35名台胞社區主任助理，經陸委會等相關機關調查認定，社區居民委員會是大陸基層行政組織，原則上構成違反《兩岸人民關係條例》33條不得任職黨政軍職務規定 。

▲廈門市海滄區政府網站仍在23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告，向台灣人才招手。（圖／海滄區人民政府網站）

陸委會表示，大陸始終採取軍事恫嚇、外交脅迫及政治打壓等手段，逼迫台灣政府及人民屈從其政治主張及意識形態，也從不放棄用武力統一台灣。

為維護國家安全、尊嚴及利益，《兩岸人民關係條例》33條第2項明定，國人不得擔任大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體之職務或為其成員。

陸委會指出，國人擔任社區主任助理，業經相關機關會商，構成違反《兩岸人民關係條例》33條第2項規定，主管機關內政部亦已依法進行行政調查，並給予當事人陳述意見的機會。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

有關罰則，陸委會表示，在充分斟酌當事人陳述內容及調查事證的結果，並注意當事人有利及不利事項等相關程序下，再認定個案是否違反法律規定。

陸委會提醒，陸方繼續利誘招聘臺灣民眾參與基層治理工作，威迫民眾屈從其政治主張及意識形態，破壞兩岸交流秩序，無助於兩岸關係的良性互動。