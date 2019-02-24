獨／不甩陸委會祭出罰則　廈門海滄區再聘台籍社區主任助理

▲廈門市海滄區政府網站23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告，向台灣人才招手。（圖／海滄區人民政府網站）

記者蔡浩祥、蔡紹堅／台北—廈門海滄報導

廈門市海滄區去年一口氣招聘35名台籍「社區主任助理」，陸委會經與相關機關會商後，認定違反《兩岸人民關係條例》，恐面臨罰則。不過，陸方卻不甩陸委會所提，廈門市海滄區政府網站仍在23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告，向台灣人才招手。

《ETtoday新聞雲》記者查詢海滄區政府網站，發現該增聘公告。知情人士透露，截至目前，共有43位台籍人士赴廈門擔任社區主任助理職務，期間因有人因故離職回台，才再次發出增聘公告。

公告指出，「鑒於發展需要和出現部分缺額，為借鑒台灣經驗，進一步推動台胞參與服務福建省廈門市海滄區鄉村振興與社區治理，經研究，決定增聘8名台胞擔任海滄區社區主任助理」。

公告上的招聘條件，除年齡要在45歲以下，具大學學歷且不在大陸工作，應聘者必須認同「九二共識」，支持兩岸關係和平發展與中華民族偉大復興。

▲有關台籍人士赴陸擔任社區主任助理一事，陸委會經與相關機關會商後，認定違反《兩岸人民關係條例》。（圖／記者蔡浩祥攝）

有關工作內容，公告指出，錄取者得參與編制、執行鄉村振興規劃方案；溝通對接兩岸，深化互相認同與融合，促進兩岸宗親交流、互動等。

薪資部分，試用期月薪約4萬6000元（新台幣，下同），試用期為2個月，採「兩年一聘」制度，轉正後年薪近69萬。

《兩岸人民關係條例》第33條第2項明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。