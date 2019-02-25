金正恩列車揭密！防彈「裝備迫擊砲」　搭配五星級豪華臥鋪

▲金正恩去年3月訪問北京時搭乘的綠皮列車。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

全球關注的第二次川金會即將於27日至28日在越南河內登場，北韓最高領導人金正恩搭乘的專用列車，預計於26日凌晨至上午抵達中越邊境。南韓媒體透露，這輛列車不但防彈防爆，車上還裝有迫擊砲和應急用的防彈車。此外，列車上配有完善通信設備和堪比五星級飯店的豪華臥鋪，成為北韓領袖出訪時的最佳選擇。

北韓專列當地時間23日下午5時自平壤出發，同日晚間9時30分通過中國丹東，之後陸續通過天津、河北保定、石家莊、河南鄭州等地，25日清晨7時通過護北武漢後，下午在湖南長沙短暫停車30分後再度啟程南下，之後經衡陽往廣西方向前進。分析指出，專列循最短路徑前往越南，估計最快於26日凌晨抵達中越邊境。

從北韓官媒朝中社發布的照片可見，金正恩出發當天站在綠色列車的車門，向月台上人員揮手致意，同行人員也在車內向外揮手。不過，去年6月首次川金會時，金正恩是搭乘中國航班前往新加坡，此去卻選擇搭乘火車前往越南，理由頗受矚目。

南韓《東亞日報》分析，安全仍是平壤的最優先考量。報導指出，金正恩的這輛綠色列車最高時速雖僅60公里，但具備防彈、防爆能力，還裝有82毫米砲擊砲；此外，為了在緊急狀況時快速撤離，專列的貨倉內還備有防彈座車。

除了安全因素外，火車提供完善的移動環境，也是平壤選擇以火車做為外訪交通工具的重要因素。報導指出，專列上配備有最先進的通訊設備、媲美星級飯店臥鋪、宴會廳、會議室、餐廳、警衛車廂，防禦性能超越裝甲車，讓金正恩在前往越南的路上能夠安心地照常處理峰會事務。

韓聯社則說，金正恩去年搭乘飛機前往新加坡，可能深深感受到依賴外機、分乘航班等帶來的諸多不便，且金正恩也可能藉由此行機會，親眼看看中越兩國首都與地方的發展現況。

另一方面，平壤方面選擇不路過廣州，可能是為了確保能在26日上午以前準時抵達河內，專列預計經桂林、柳州、南寧，於26日抵達與越南諒山接壤的廣西憑祥。據韓聯社25日晚間最新消息指出，金正恩將會乘火車跨越中越國境，越方則會到諒山同登（Đồng Đăng）迎接，並安排車輛將金正恩接到河內。同登車站25日已經鋪上紅毯、擺滿鮮花，顯示26日清晨迎接國賓的消息無疑。

▼ 金正恩23日乘專列離開平壤。（圖／路透社）

