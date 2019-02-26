　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普推特語錄／出發去越南囉　相信金正恩會做出明智的決定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統今天中午將啟程搭機前往越南河內，準備與金正恩委員長進行歷史性的第二次會晤。川普出發前在推特上喊話要金正恩完全棄核，並稱相信對方會做出名決定。他也不忘重申築牆維護邊境安全，又自誇美股已經上漲了50％，自己逐漸把美國拉回正軌。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／一堆魯蛇什麼都不是　還想教我怎麼跟北韓談判！真好笑
►►川普推特語錄／我們將在2020年大勝！　假新聞就是不想報導事實
►►川普推特語錄／我很高興宣布　提名現任加國大使為美駐聯合國大使

▼自從我當選總統後，道瓊指數上漲了43％，而那斯達克綜合指數上漲了近50％。它們繼續漲下去，對你們的401(k)退休金計畫來說是個好消息。我們正以超乎其他人想像的速度把美國帶回正軌！

▲▼T

▼我希望我們優秀的共和黨參議員不要誤入在邊境安全上軟弱的歧途。沒有強而有力的邊境，我們就沒有國家，而且選民與我們同在。堅強、聰明起來，別落入民主黨開放邊境與犯罪的陷阱！

▲▼T

▼前參議員Harry Reid正努力為自己職業生涯的失敗找台階下。他透過謊言欺騙，只會讓自己被另一位美女代替，愛哭鬼Chuck Schume。有些事永遠也不會改變！

▲▼T

▼與我們的全國州長早餐會，接著就要出發去越南與金正恩參加這場非常重要的峰會。徹底無核化後，北韓會迅速轉型成經濟強國，沒有它將會獲得更多。金委員長會做出明智的決定！

▲▼T

▼我們的油價漲太兇啦。OPEC冷靜點別激動。世界受不了價格急劇飆升，很脆弱的！

▲▼T

▼如果Spike Lee可以在對他的總統做出種族主義抨擊時，能多讀讀他自己的筆記就太好了，或者完全不需要更好。因為他的總統比起其他任何總統，對非裔美國人做了更多實際的事情！（刑事司法改革、史上最低失業率、減稅等等）

▲▼T

▼我們的南部邊境正處於國家緊急狀態。邊境巡邏隊、我們的軍隊和地方執法人員們做得很好，但如果沒有正在重點建設中的邊境牆，你們就不可能有邊境安全。毒品、幫派、人口販運必須被終止！

▲▼T

ET快訊
臉好油＝慾望強！渣男專屬「7好色面相」　妳都遇到哪種？
Ella快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑強
國泰世華打臉郭新政！　爆料員工不存在！銀行副總怒提告
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：川普,推特,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

川普推特語錄／出發去越南囉　相信金正恩會做出明智的決定

真人版杜美心！3歲女「被鎖家內7天」生日當天亡…外婆開門嚇傻

時隔8個月再見面…川金28日正式會談　可能簽署《河內宣言》

金正恩列車揭密！防彈「裝備迫擊砲」　搭配五星級豪華臥鋪

「她身上被政府裝了微晶片」　瘋爹拿錘子敲死2歲女兒

和川普在街頭大玩親親？　「山寨金正恩」被越南驅逐出境

川金會倒數2天！　CNN評「籌碼高、期望低」：川普想得諾貝爾獎

影／川普明晚飛抵越南　27日下午與金正恩會談後共進晚餐

狼母放縱情夫幫13歲女兒「洗澡」　釀性侵得逞遭判6個月

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

全台最高摩天輪陷粉橘雲海！　海拔384米夕陽美出新高度

泰國版《Produce 101》MV曝光　網一聽虧「像去廟裡的感覺」

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

川普推特語錄／出發去越南囉　相信金正恩會做出明智的決定

真人版杜美心！3歲女「被鎖家內7天」生日當天亡…外婆開門嚇傻

時隔8個月再見面…川金28日正式會談　可能簽署《河內宣言》

金正恩列車揭密！防彈「裝備迫擊砲」　搭配五星級豪華臥鋪

「她身上被政府裝了微晶片」　瘋爹拿錘子敲死2歲女兒

和川普在街頭大玩親親？　「山寨金正恩」被越南驅逐出境

川金會倒數2天！　CNN評「籌碼高、期望低」：川普想得諾貝爾獎

影／川普明晚飛抵越南　27日下午與金正恩會談後共進晚餐

狼母放縱情夫幫13歲女兒「洗澡」　釀性侵得逞遭判6個月

只穿內衣褲「懸8樓外牆」躲大火！她賭命想跳　目擊嚇瘋：火來了！

帶寶寶上海底撈！店員一見秒推出嬰兒床　媽媽讚：這服務太狂了

遭23歲閨蜜設局！她被扒衣電擊「強拍女僕照」虐30分鐘…5女被起訴

乘客爆料「椅背有鏡頭」！四大航空認「未來供視訊」　至今未使用

涉海生館詐貸！法院深夜「裁准羈押禁見」　陳慶男癱坐輪椅無語

于正：時間會證明一切！　疑聲援吳謹言、洪堯戀愛說

「世界最大狙擊手」大量投入戰場！　美軍生產BLU-129精準炸彈

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

內蒙古礦車嚴重超載…「失控撞毀」奪22命！　涉事礦企10人被捕

下田驚見「化石級」怪物！鑽土探頭張嘴...2排人齒　她秒驚呆嚇尿

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

國際熱門新聞

3歲女被鎖家內7天亡…外婆開門..

剁成1000肉塊！食人魔母屍入..

揭密金正恩列車　防彈裝備迫擊砲

油漆少半桶！阿公誤當優格吃下肚

川普：金正恩會做出明智的決定

相框砸中4歲童　碎玻璃插腹慘死

女大生嫁給62歲老公　親友全疏..

和川普親嘴？　山寨金正恩被越南..

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

被爆椅背有鏡頭！四大航空承認了

華爾街日報：中美貿易協議達10..

OL手術遭男醫舔胸　法官：她在..

狼母放縱情夫性侵女兒　遭判6個..

更多熱門

相關新聞

川金28日正式會談　可能簽河內宣言

第二次川金會即將於27日、28日在越南登場，外界預測此次美國總統川普與北韓領導人金正恩的對話密度將會遠超過新加坡的首次川金會。消息指出，川普與金正恩的正式會談將於28日開始，且可能會在會談後簽署《河內宣言》。

揭密金正恩列車　防彈裝備迫擊砲

川金會倒數2天　CNN：籌碼高、期望低

川普明晚抵河內　27日下午見金正恩

華爾街日報：中美貿易協議達100頁

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

Ella成功了！挑戰《你要的全拿走》飆完還不喘

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

臉油＝慾望強！渣男專屬7好色面相

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

吳謹言、洪堯情侶裝親密照流出！

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

安啾遭罵「長得不好看」首吐心聲！

盤商剝削　旗山蕉農：韓國瑜下台

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

打字瞎聊＝浪費時間！追妹別犯「3盲點」

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面