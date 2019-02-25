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小獅王辛巴x大甲鎮瀾宮推感心聯名！媽祖加持過的「育嬰用品」保一家平安

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▲▼大甲,鎮瀾宮,育嬰,媽祖,育嬰（圖／財團法人大甲媽社會福利基金會）

▲香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，今年與贊助祈福奶嘴多年的「小獅王辛巴」聯名推出「媽祖ㄟ囝仔」系列限量商品。（圖／財團法人大甲媽社會福利基金會提供，下同）

消費中心／綜合報導

在嬰兒用品產業深耕26年的美弗實業股份有限公司，於2002年創立嬰兒用品品牌「小獅王辛巴」，秉持「給寶寶一個人生最好的開始」的企業理念，近年來更顛覆嬰兒用品的風貌，除了顧慮到媽咪愛美的心「美形」、更要實質的給父母育兒照護的「貼心實用」，是唯一連續兩年奪下台灣精品獎的奶瓶品牌，更蟬聯三年媽媽寶寶菁品大賞冠軍奶瓶。

自2015年起，小獅王辛巴每年皆贊助大甲鎮瀾宮太子團「平安祈福奶嘴」，讓信眾除了朝拜媽祖、參與宗教盛會、祈求家中孩子平安健康成長外，更用心企劃與大甲媽結合、激盪出可愛的火花，期盼在大甲媽的帶領下，讓父母在育嬰路上一路順遂，寶寶平安長大。

除了往年贊助的小辛巴平安祈福奶嘴外，小獅王辛巴與大甲鎮瀾宮聯名的「媽祖ㄟ囝仔」系列商品也讓全台父母陷入瘋狂，其中「媽祖ㄟ囝仔」心意厚禮禮盒更是一搶而空。今年「媽祖ㄟ囝仔」系列聯名商品，除原有的「心意厚禮禮盒」、「頂級PPSU寬口雙凹中奶瓶」、「頂級PPSU自動把手滑蓋杯」、「花柄奶嘴帶」、「花柄香火袋」外，更強勢加碼大人使用的高級材質PPSU水杯「PPSU頂級紀念金瓶」、行車安全的「開運香氛卡」、祈福孕媽咪順產的「母子安產香火袋套組」。不僅讓寶寶、也讓大人們受到媽祖庇祐，平安健康。

▲▼大甲,鎮瀾宮,育嬰,媽祖,育嬰（圖／財團法人大甲媽社會福利基金會）

小獅王辛巴於3/25(一)在大甲鎮瀾宮進行「媽祖ㄟ囝仔」全系列育嬰用品過火儀式，祈願寶寶能在「小獅王辛巴x大甲媽祖x三太子」的祝福庇佑下，更好「腰飼」、平安健康成長。

2019年「媽祖ㄟ囝仔」全系列育嬰用品，更邀請日本設計大師「曾我部 友佳」跨刀聯名，其設計概念以祈禱家庭幸福的牡丹、象徵堅強活力的梅和代表長壽與幸福的菊來呈現，中日激盪更昇華宗教文創的設計流行感。極限量的「心意厚禮禮盒」內容依然澎派，可將寶寶限定品一次打包收藏外，還附贈今年贊助大甲鎮瀾宮太子團的「平安祈福奶嘴」，今年奶嘴更別於以往，以喜氣的花柄鬃毛與大家見面，奶嘴只送不賣，更值得收藏。

「媽祖ㄟ囝仔」系列商品在正式上市前，將進行過火儀式，並在供桌上誠心拜拜祈求平安。也希望藉由媽祖及每年的遶境活動盛事，把最好的育嬰用品透過媽祖的庇祐，傳遞給每一位需要的信眾，讓每個孩子都能如同「小獅王辛巴」充滿勇氣、茁壯成長，給寶寶一個人生最好的開始。

▲▼大甲,鎮瀾宮,育嬰,媽祖,育嬰（圖／財團法人大甲媽社會福利基金會）

小獅王辛巴與大甲鎮瀾宮聯名合作「媽祖ㄟ囝仔」全系列限定商品，於3/5(二)全台第一波開賣
全台限定販售地點：
網路：小獅王辛巴行動購物官網鎮瀾買足愛心市集
實體：大甲鎮瀾宮B1地下室販賣部

活動及產品詳細資訊請洽
小獅王辛巴網站：www.simba.com.tw
官方粉絲團：https://www.facebook.com/simbababy.tw

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關鍵字：大甲,鎮瀾宮,育嬰,媽祖,育嬰

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