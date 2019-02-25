白沙屯媽祖停駕必現這4個字　信眾：原來這就是祂要教我們的事

▲苗栗縣白沙屯媽祖繞境。（圖／取自白沙屯拱天宮官方臉書）

地方中心／苗栗報導

苗栗白沙屯天宮媽祖每年舉行的徒步進香，遶境活動每年都吸引大批民眾參與，神轎隊伍並沒有固定的遶境路線，全跟隨白沙屯媽祖旨意的步伐前進，然而，過程中常出現令人感動的故事，讓參與的民眾年年增多，有民眾就發現，每次白沙屯媽祖停轎的地方，上頭一定會出現「禮義廉恥」這4個字的匾額，讓民眾有所感直呼，原來「這就是媽祖要教我們的事」。

白沙屯媽祖每年的徒步進香，似乎都會發生讓人無法解釋卻又動容的「神蹟」，像是曾有一名男子，在繞境路線外幾百公尺外的小巷中，祈求神明保佑臥病在床的母親，未料，白沙屯媽祖就突然掉頭改變繞道路線，進入小巷內為男子賜福；又或是也曾出現過一名慈父抱著幼子鑽轎，而受到媽祖輕撫折福；更有藝人陳子強，因拍戲親眼見證到媽祖的神蹟，成為了虔誠的信徒。

然而，一名長年有跟隨白沙屯媽祖遶境的信徒，在2017年媽祖繞境進香的過程中，發現凡是只要媽祖停駕的地方，上頭都必出現寫著「禮義廉恥」這4個字的匾額，讓這名信徒有感說道，這是媽祖想要教我們的事，要我們懂得反省自我，並思考自己在與媽祖徒步遶境時，是否有領悟到什麼、感受到什麼，有沒有心存感激，然而，這些領悟皆是徒步遶境的意義和它存在的價值。