嘉義區監理所籲民眾按時驗車　228連假代驗不服務

▲嘉義區監理所提醒民眾要注意驗車有效期，連假期間各地驗車廠暫停服務。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部公路總局嘉義區監理所表示，該所管轄雲嘉南地區96家汽車代檢廠於228連續假期共計四天，暫停受理汽車檢驗服務，3月4日起恢復服務。經統計嘉義所(含轄站)轄管指定檢驗日介於108年1月27日至2月4日，而尚未辦理檢驗之車輛，尚有一萬三千餘輛，請民眾注意避免逾期罰鍰。

嘉義區監理所所長李輝宏提醒民眾，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後1個月內（出廠年份逾10年之營業大客車及罐槽體車於指定檢驗日期前1個月內）辦理定期檢驗，如車輛檢驗應到檢日最後1天介於連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日（3月4日）辦理檢驗，如逾期辦理者，仍將依法舉發逾檢罰鍰。

嘉義區監理所呼籲，如車輛定期檢驗日期將屆，請於假期前儘速辦理定期檢驗及車輛保養，以免假期後第一個上班日檢驗車潮擁擠，延誤辦理以致逾檢受罰，如需查詢定檢日期及最近代檢廠或監理單位資訊，請多利用監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或手機使用監理服務APP查詢，快速又便利。

另交通部公路總局於228連續假期持續實施「國道客運」及「台灣好行」票價優惠，與公共運輸轉乘優惠措施，鼓勵民眾多加利用大眾公共運輸工具規劃返鄉旅遊行程。