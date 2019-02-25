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遼寧爆盜獵100隻小斑海豹　保護區內「直接綁架」29隻活活嚇死

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▲▼遼寧斑海豹盜獵。共有100隻小斑海豹被盜獵。（圖／梨視頻）

▲在盜獵集團的藏匿點共發現100隻小斑海豹。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

遼寧破獲幼斑海豹盜獵集團，在遼東灣北部自然繁殖區內，許多小海豹被「直接綁架」，運到瓦房店老虎屯的藏匿點，現場共有100隻幼班海豹，其中29隻因受驚而死，其餘倖存的「幼幼」被救出後，已獲得照顧及治療。

綜合陸媒報導，長興島公安局11日接獲舉報，經過調查後破獲瓦房店老虎屯鎮中，一處養殖場內有大量「幼斑海豹」；確認已有29隻死亡，71隻倖存。

▲▼遼寧斑海豹盜獵。盜獵集團藏匿現場發現死亡的小斑海豹。（圖／梨視頻）

▲現場發現死亡的小斑海豹。（圖／梨視頻）

根據了解，這些死亡的小斑海豹，是被捕獵時受到驚嚇，藏匿時又未得到母乳喂養，才會「活活嚇死」；其餘71隻倖存的寶寶身體非常虛弱，免疫力極差，在被安置之後又死了7隻，目前還有64隻小斑海豹在救護人員的精心看護下餵養，目前仍需藥物的配合治療。

▲▼遼寧斑海豹盜獵。獲救的小斑海豹。（圖／梨視頻）

▲獲救的小斑海豹。（圖／梨視頻）

大連斑海豹國家級自然保護區管理局局長王濤指出，隨著水族館逐漸受遊客歡迎，斑海豹的需求量也在增加。由於斑海豹易馴養、有觀賞價值，因此，被盜後會被銷往各地的水族館進行展演。

▲▼遼寧斑海豹盜獵。盜獵集團給小斑海豹使用的營養品。（圖／梨視頻）

▲盜獵集團給小斑海豹使用的營養品。（圖／梨視頻）

根據了解， 斑海豹是大陸「國家二級保護動物」，唯一在中國海域繁殖的鰭足類動物。在全球，共有8個斑海豹繁殖區，渤海遼東灣結冰區是8個繁殖區中最南端的一個。大連斑海豹國家級自然保護區，總面積67.2萬公頃，海岸線長400多公里。

▲▼遼寧破獲幼斑海豹盜獵集團，100頭小斑海被運到瓦房店老虎屯的藏匿點。（圖／CFP）

▲小斑海豹。（圖／CFP）

此次涉案盜獵者是長興島當地居民，多次駕船往返於斑海豹自然繁殖區內，偷走剛出生的斑海豹，由於繁殖區已超出斑海豹自然保護區轄區，在較深海域內，使防止盜獵出現難度。

▼保護斑海豹成為當局難題。（圖／CFP）

▲▼遼寧破獲幼斑海豹盜獵集團，100頭小斑海被運到瓦房店老虎屯的藏匿點。（圖／CFP）

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關鍵字：斑海豹,Phoca largha,遼東,大連斑海豹國家級自然保護區,斑海豹繁殖區,渤海遼東灣結冰區

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