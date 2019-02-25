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快訊／國3北上102.8公里事故　3大貨車連環撞交通打結

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▲快訊／國3北上102.8公里車禍　3大貨車追撞交通打結。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲25日上午8時許接獲報案，國3北上102.8公里發生大貨車追撞事故。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

國3北上102.8公里處25日發生一起事故車禍，消防人員接獲通報後出勤到現場時，受困司機已自行脫困，救護人員協助送往新竹馬偕醫院醫治。詳細車禍肇責，仍待警方調查中。

新竹市消防局於25日上午8時許接獲報案，國3北上102.8公里發生大貨車追撞事故，後方大貨車司機受困於車內，消防局緊急出動3車9人救援，只是當人員趕抵現場時，受困的28歲司機已自行脫困，傷者兩小腿紅腫，救護人員並以救護車協助送至新竹馬偕醫院醫治。

據了解，現場為三台大貨車追撞事故，這起意外的車禍事故，也造成國3的交通壅塞，警方正協助排除路況中，詳細的起因及過程國道警方仍了解調查中。

【09:39新增更新】

警消人員指出，目前3台大貨車駕駛酒測值皆為0毫克，疑似最後一台大貨車因未注意車前動態及保持安全距離，追撞前方董姓駕駛的大貨車，而董男也因撞擊力道猛烈、反應不及，繼續朝前推撞陳姓駕駛的大貨車，造成車上陳男因車體毀損一度受困車內，所幸自行脫困僅兩小腿紅腫，也成為這起車禍中唯一的傷者，目前已送醫治療中。

▲快訊／國3北上102.8公里車禍　3大貨車追撞交通打結。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲這起意外的車禍事故，也造成國3的交通壅塞，警方正協助排除路況中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲快訊／國3北上102.8公里車禍　3大貨車追撞交通打結。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲快訊／國3北上102.8公里車禍　3大貨車追撞交通打結。（圖／記者陳凱力翻攝）

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關鍵字：國道車禍,國3,國道警察,高速公路

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