女大生閃嫁62歲老公下一步想懷孕　親友全疏遠：戀童癖！

▲薩曼莎與老公經常在臉書貼出合照。（圖／翻攝自臉書／Samantha Simpson，下同）



國際中心／綜合報導

美國堪薩斯州19歲女大生薩曼莎（Samantha Simpson）有著一段特別的戀情，她2018年嫁給62歲的老公，兩人現在正積極想要生小孩。由於年齡的差距，薩曼莎不斷面臨批評，她的另一半被戲稱為「戀童癖」、「綁架兒童者」，讓她不堪其擾。

《太陽報》報導，薩曼莎18歲時遇見現在的老公JR，當時是透過共同朋友所認識，儘管對方的年紀已經可以當她爺爺，她仍是深深愛上對方。然而，家人不支持這段關係，她只好搬出來與JR一起住，兩人幾個月前在堪薩斯州落定新居。

▲兩人笑得相當開心。

這對夫妻2018年1月結婚，感情其實相當穩定，退休的JR與女方都想要孩子，但就算兩人認真看待彼此的關係，薩曼莎說每天都還是會遭遇批評，甚至有陌生人嗆聲她老公是戀童癖，不然就是誤以為兩人是爺孫關係。

「當我們出現在公共場所時，總是有陌生人以為我們是爺爺跟孫女，這讓我很沮喪。」薩曼莎抱怨，只要她在外面與JR牽手或親吻時，還會聽到更難聽的字眼，她難過的是，親朋好友不接受她就算了，連不認識的人也要來參一腳，「這太過分了。」

▲在禮堂完成人生大事。

薩曼莎希望，就算她與男方年齡差距甚大，外界也不該處處歧視他們。現在她正努力讓自己懷孕，「我們覺得時機成熟，我們結婚了，有自己的家，幹麻不這樣做？」

如果未來真的生下孩子，薩曼莎期盼外界對她的惡意就能停止，她不想要小孩在充滿攻擊性言論的環境中成長。她最後表示，透過分享自己的故事，可以促使人們不要覺得這只是個笑話，「即使我們的年齡與外表有差距，我們對彼此仍非常認真。」

▼薩曼莎希望陌生人可以友善對待她與老公。