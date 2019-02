家裡油漆少半桶！阿公誤當優格吃下肚　雙唇秒變薄荷綠

▲ 鮑比雙唇沾滿薄荷綠的油漆,就連衣服上也有少許油漆的痕跡。(圖/翻攝自推特/Alex Stein)

國際中心/綜合報導

美國紐約90歲老翁鮑比(Bobby)超愛吃優格,但到了上周,他的孫女驚覺家中油漆少了半桶,看到阿公雙唇沾滿薄荷綠色的不明物,這才發現他竟把油漆當優格吃下肚。所幸他事後赴醫院檢查並無大礙,且在孫女把照片上傳推特後,引起大批網友熱議。

《每日郵報》採訪女網友史坦(Alex Stein)指出,鮑比愛吃優格的程度簡直是「為了優格而活」,她的母親每個禮拜都要幫阿公買6.6公升香草口味的優格。但如今鮑比卻誤把油漆當成優格來吃。

鮑比事後提到,「很顯然今天早上我吃了油漆…老實說,這比優格還好吃,所以我不後悔(儘管毒藥物管控中心嘲笑我,但他們說,我會沒事的)。」

消息一出立刻引起大批網友熱議,甚至有人笑到噴淚。

My sister in law was really torn up about this post as she was getting her hair and makeup done. pic.twitter.com/BO4dvqpah7