家裡油漆少半桶！阿公誤當優格吃下肚　雙唇秒變薄荷綠

▲ 鮑比雙唇沾滿薄荷綠的油漆，就連衣服上也有少許油漆的痕跡。（圖／翻攝自推特／Alex Stein）

國際中心／綜合報導

美國紐約90歲老翁鮑比（Bobby）超愛吃優格，但到了上周，他的孫女驚覺家中油漆少了半桶，看到阿公雙唇沾滿薄荷綠色的不明物，這才發現他竟把油漆當優格吃下肚。所幸他事後赴醫院檢查並無大礙，且在孫女把照片上傳推特後，引起大批網友熱議。

《每日郵報》採訪女網友史坦（Alex Stein）指出，鮑比愛吃優格的程度簡直是「為了優格而活」，她的母親每個禮拜都要幫阿公買6.6公升香草口味的優格。但如今鮑比卻誤把油漆當成優格來吃。

鮑比事後提到，「很顯然今天早上我吃了油漆…老實說，這比優格還好吃，所以我不後悔（儘管毒藥物管控中心嘲笑我，但他們說，我會沒事的）。」

消息一出立刻引起大批網友熱議，甚至有人笑到噴淚。