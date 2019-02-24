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落地大馬秒拿1億訂單！韓國瑜「南南架構」大突破：裡面有3大意義

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▲▼ 韓國瑜首出訪獲破譯農產乾貨訂單 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜首出訪就替高雄拿下1億元的農產品訂單 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、莊智勝／連線報導

高雄市長韓國瑜24日下午1時抵達馬來西亞吉隆坡，立即與大馬農業乾糧進出口公會簽訂MOU，替高雄市農會拿下高達1億元的農產品訂單；會後韓國瑜接受媒體聯訪，強調與馬來西亞、新加坡簽立訂單，高雄擔任的角色就是「單純供貨」，完全不涉及對大陸市場關係，也沒有牽涉到一帶一路，「我們就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

韓國瑜指出，自己選前所提出的「南南合作黃金架構」分為2大面向，第一架構是往東南亞延伸，今（24日）與馬來西亞簽立訂單，明（25日）預計前往新加坡；而另一架構則是瞄準中國大陸南部，包括港澳等地區。

韓國瑜表示，此次在馬國成功拿下1億元的訂單，後續還會與新加坡通商，簽訂3到4年的穩定合約，對高雄的農漁產品外銷有很大的意義在；同時韓國瑜也明確地指出，此次銷貨不會涉及對大陸市場關係，也不牽涉一帶一路，「高雄就是最單純的供貨，就是賣貨、交朋友、幫助農漁業！」

▲▼ 韓國瑜訪星獲破億訂單 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜強調，此次簽訂合約，完全不涉及與大陸市場關係。（圖／記者洪正達攝）

「政治零分、經濟一百分！」韓國瑜強調，自己選擇往經濟性較強的面向尋找出路，目標就是將高雄產品賣出去，完全沒有任何政治色彩，「目前簽了這1億元的訂單，老實講，對農產品來說並不是多麼驚人的阿拉伯數字，但這其中卻有3大意義存在，第一，我們銷貨又多了一個穩定的出路；第二，南南合作也多了個架構；第三，農產品多了一個支撐點，外銷價格是多少，農民們心裡有數，未來不管內銷、外銷，知道價格點落在哪後，也比較不會被欺負，意義相當重大。」

至於面對外界對於「南南架構」的酸言酸語，韓國瑜則是看得相當淡，僅表示「這些話語放在心裡面就好，我覺得我們的訂單比較重要！」記者會結束後，韓國瑜還笑著表示，晚上將會去參觀馬來西亞的夜市，看看人家如何經營，為高雄的六合夜市作個借鏡。

▲▼ 韓國瑜 馬來西亞 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜24日下午1時抵達吉隆坡，在簽訂MOU後，晚上還要到當地夜市進行考察。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：馬來西亞,高雄,韓國瑜,訂單,1億,東南亞要聞

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