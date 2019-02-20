醒吾高中欠376萬遭查封　新北教育局：2月底未繳清恐解散董事會

▲法務部行政執行署新北分署查封醒吾高中部分大樓設施 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市私立醒吾高級中學因積欠員工勞健保費達376萬多元，經主管機關移送執行，法務部行政執行署新北分署決定，查封醒吾高中的行政大樓以及部分教室。對此，新北市教育局表示，查封的校舍為行政大樓、禮堂及教室，查封後仍提供學生師生使用，但也呼籲醒吾務必儘速繳清所有欠款。

新北分署表示，醒吾高中共積欠2017年1月起的健保費，以及2018年2月起的勞保費、勞工退休準備金，總額超過450萬元，經衛福部健保署及勞動部勞工保險局陸續移送後，勸校方繳交了80萬1858元，但尚欠376萬7,064元未繳。

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▲查封的校舍為行政大樓、禮堂及教室 。（圖／記者劉昌松翻攝）

針對醒吾高中未繳納勞健保費以致校舍查封案。新北市教育局回應，經瞭解後，本次查封校舍為行政大樓、禮堂及教室，查封後仍提供學生師生使用，而校方也表示目前校舍正常使用中，所有積欠的勞健保費用也將在2月底繳納。

新北市教育局強力呼籲該校務必儘速繳清所有欠款，倘未能於期限內改善，新北教育局將在3月初召開私校諮詢會，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事之職務，並研議解散董事會事宜。

▲法務部行政執行署新北分署查封醒吾高中部分大樓設施 。（圖／記者劉昌松翻攝）