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陸外交部人事異動　發言人洪磊轉任禮賓司司長

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中國大陸外交部發言人洪磊。(圖／新華網)

▲中國大陸外交部原發言人洪磊。(圖／新華網)

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸外交部人事異動，原新聞發言人洪磊出任禮賓司司長，該職缺已空缺5個多月。由於禮賓司有「國家形象名片」之稱，未來洪磊將主掌對外禮儀和典禮事務；組織重要外事活動禮賓事宜；管理駐華外交機構和相關人員在華禮遇、外交特權和豁免等事宜。

《中新社》報導，現年49歲的洪磊是浙江省富陽人，畢業於北京語言大學。曾於2010年到2016年任外交部新聞司副司長兼新聞發言人，2016年赴美任中國駐芝加哥總領事。2018年9月，洪磊離任中國駐芝加哥總領事，回到外交部任禮賓司副司長。

報導指出，洪磊在任職外交部新聞發言人時曾對媒體表示，「我希望擔任發言人以後，能夠準確地向世界和中國公眾，介紹中國和平，發展，合作的外交政策。向世界和中國公眾介紹中國的科學發展，和諧發展，和平發展。」

而他在外交部新聞司擔任信息中心主任期間，每天早上6點30分到外交部，閱讀大量最新的外國通訊社和外國報紙的報導，審批信息材料，趕在8點前處理完畢、交給領導參閱，下班時間也不穩定，通常要到晚上七、八點才能回家。

報導提到，洪磊成為新聞發言人之後，必須面對更大的壓力和要求，他曾對媒體透露自己解壓的「竅門」，就是「把壓力轉化為學習的動力，同時進行體育鍛鍊，主要是打乒乓球。」

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關鍵字：外交部,洪磊,禮賓司,北京,特派現場

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