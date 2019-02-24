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室內也要好空氣　桃園市加碼補助寺廟及幼兒園裝設空品監測

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▲桃市加碼補助寺廟及幼兒園裝設空品監測。

▲桃園市加碼補助幼兒園裝設空品監測設施。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局積極為室內空氣品質把關，今年持續加碼推動「寺廟裝設細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，以及「推廣幼兒園設置二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」；其中，幼兒園空品監測設施的最高補助台數，由1台加碼為5台。歡迎桃園市符合資格的寺廟與幼兒園踴躍申請。▲桃市加碼補助寺廟及幼兒園裝設空品監測。

▲▼桃園市加碼補助寺廟裝設空品監測設施。（圖／環保局提供）▲桃市加碼補助寺廟及幼兒園裝設空品監測。

環保局指出，第一項補助為「寺廟裝設細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，全市登記在案的寺廟約294間，目前已有78家完成裝設。凡座落於桃園市並登記的寺廟皆在補助範圍內，即日起至12月31日可提出申請。補助設備分兩類，第一類是裝設「細懸浮微粒連續自動監測系統」，補助金額69,000元；第二類是裝設「連動排煙設備」，補助金額30,000元。兩者合計，最高補助金額為99,000元。

另一項補助為「推廣幼兒園設置二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」。桃園市登記有案的幼兒園約577所，目前已有逾200所幼兒園響應加裝「二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施」，深獲家長及園方肯定。歡迎領有桃園市政府核發「幼兒園設立許可證書」者踴躍申請，每所最高可獲10萬元補助，申請期程為即日起至今年12月31日止。

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關鍵字：桃園市環保局,加碼補助,空品監測

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