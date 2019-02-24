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讓他放心玩！　首爾江南上流父母流行「送國高中兒子去結紮」

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▲學生國中生高中生。（圖／視覺中國）

▲ 將未成年兒子送去接受結紮手術是江南上流父母間的趨勢。（示意圖／視覺中國）

國際中心／編譯

南韓首爾江南區是重要商業地帶，聚集各式精品旗艦店，附近居民通常兼具財力與權力，也能提供孩子較優渥的生長環境，因此被稱為「富人區」。而《朝鮮日報》日前披露，讓還在就讀國高中的兒子接受結紮手術，是江南一帶上流家長間的流行趨勢，因為「不論父母如何管教，會闖禍的孩子就是會闖禍。既然如此，倒不如提早預防。」

《朝鮮日報》23日報導，在江南開設泌尿科診所的一名醫師透露，1月間曾為2名高三男學生動過結紮手術，「每逢寒暑假期間，前來諮詢相關手術的個案就會增加。我們通常都會勸阻，但那2名學生本人和家長都很堅持要結紮，所以就同意為他們動手術了。」

報導所指的結紮手術即「輸精管切除術」，為一種男性避孕的方式，原理是阻止精子透過輸精管匯入精液中，不會影響陰莖及睪丸的其他機能；射精時仍會有精液，只是沒有精子。輸精管切除後，若沒有進行重建，即可永久避孕，因此吸引許多不想擁有孩子的男性。

麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲ 輸精管切除術為一種男性避孕的方式，不會影響陰莖及睪丸的其他機能。（圖／達志／示意圖）

未婚或未成年男性接受輸精管切除術的案例過去相當罕見，但近幾年來，首爾各地泌尿科越來越常在放假期間接到學生家長的諮詢電話。京畿道城南市的39歲李姓泌尿科醫師表示，「上個月甚至有3個國小學生家長來諮詢，要阻止他們也是件苦差事。」

兒子正就讀高中一年級的50歲韓姓家長指出，「兒子交了女朋友，但對方生活好像比較開放，所以有點擔心。現在的小孩不是說管就管得住的，讓他們能夠安全、放心的玩樂好像的確是父母該做的，才會想了解結紮手術。」

報導提到，兒子還未成年的家長逐漸開始關心結紮手術，是因為10幾歲青少年的性觀念越來越開放，未成年懷孕的案例也逐年增加。國民健康保險公司估計，2015年至2017年間，18歲以下少女生子的案例就有1399件，平均幾乎每天都有一名少女生產；若加上非法墮胎者，數字可能增至3到4倍。

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 南韓近年來未婚懷孕的案例層出不窮。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

此外，小學生與同學發生性關係後懷孕的事件近來在各大家長網路論壇流傳，各地泌尿科診所也因此接諮詢電話接到手軟。有些民眾還會在相關新聞下方留言造謠，「小孩都在補習班廁所或屋頂約會，根本管不到」、「有些小孩還會花錢買春呢」，使得家長更加緊張。

由於南韓社會風氣較為保守，家長通常不會向年僅10幾歲的子女說明保險套的用途。李姓醫師指出，「他們好像不會向孩子解釋保險套之類的正統避孕方法，只對他們說『結紮手術是跟割包皮類似的小手術』，來封鎖一切可能生下小孩的可能性。」

然而，許多醫師都不建議未成年者接受輸精管切除術。雖然手術過後仍可重建輸精管，手術失敗率還是接近10%，有可能終生無法生育；且復原手術當下流出精子的品質與數量及結紮時間長短都會影響接通後的懷孕機率。但醫師坦言，就算再三警告手術的風險，還是有很多高三學生為了撐過準備大考的衝刺期，執意動手術。

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關鍵字：結紮,未婚懷孕,江南,日韓要聞

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