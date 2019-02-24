南韓欲砍「複製人」偶像演出　粉絲爆氣請願廢性平部

▲南韓女子團體TWICE。（示意圖／翻攝自TWICE臉書）

國際中心／綜合報導

「多數偶像團體成員外貌相似，像是身材瘦弱、皮膚白皙、髮型雷同、衣著暴露，妝容也都差不多…。」南韓性別平等與家庭部日前發布《性別平等節目製作建議書》指出，「偶像歌手都長太像」，為避免大眾審美標準單一化，提出「減少偶像出鏡率」的超引戰建議，果然引起大批粉絲抗議，甚至向青瓦台請願廢除性別平等與家庭部。20日，該部在輿論壓力下，終於宣布收回這項指導提議。

據《koreatimes》報導，「韓流」（K-pop）影視娛樂產業每年推出大量偶像明星，通常擁有亮麗的外貌與姣好的身材。南韓性別平等語家庭部13日向各大電視台發布指導建議書指出，因偶像的外貌幾乎如出一轍，容易培養觀眾病態的審美標準，甚至有物化女性的嫌疑，因此建議電視節目應減少外貌同質性高的偶像出演。

50多頁的建議書表示，「音樂節目的審美標準是一個嚴重的問題，歌手都是雙胞胎嗎？看起來實在都太像了，大多出演的偶像團體成員沒有體現（社會的）外貌多元性。」另外，也給了氣象女主播應避免「過度濃妝」、「穿著暴露」的提議。

輿論則砲轟性別平等與家庭部長金順美（Jin Sun-mee，音譯），根本是試圖「越界審查」娛樂產業，在野黨「正未來黨」國會議員河泰強（Ha Tae-keung，音譯）批評，「政府說皮膚白皙、漂亮的偶像們不能同時上電視節目，這跟限制男性髮型、女性裙子長短的軍事獨裁時代，有差嗎？」

剝奪偶像的出鏡率，等同於影響粉絲追星，廣大「韓流」明星的粉絲群起激憤，推特（Twitter）上被轉推最多的一則批評指，「有誰告訴我，這跟性別平等有什麼關係？」也有民眾評論，「偶像確實都長得很像，但這不是法規能解決的問題吧。」南韓《中央日報》報導指出，已有南韓網友連署向青瓦台請願，性別平等與家庭部「試圖對女偶像的外貌進行審查」，「已步上全斗煥獨裁政權的後路」，要求將該部予以廢除。

性別平等與家庭部回應砲火，指出這份建議書旨在改變社會「不切實際的審美標準」，而且並非強制要求電視廣播節目必須遵從，隔日並宣布收回這「引起不必要紛爭」的建議書。不過同時該部仍堅稱，是因為媒體對日常生活造成重大影響，所以才會擬定建議書來避免媒體傷害人權、引起歧視。