「電戰咆哮鯊」殲-15D準備服役　首艘國產航母將搭載6架

▲殲-15D「咆哮鯊」電戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

隨著殲-15D消息的持續大量曝光，意味該型電子戰飛機準備開始服役，加入中國航母艦載機部隊。據了解，殲-15D在許多開發上沿襲殲-16D，未來遼寧艦和首艘國產航母可能會搭載4-6架該型電子戰機，每當殲-15出動時，將有1-2架殲-15D進行伴隨電子支援，實質提升整體突防能力。

按照目前中國航母艦載機部隊發展，後續包含殲-15多用途戰鬥機、殲-15D型電子戰機、預警直升機、反潛直升機、通用直升機等機型形成較完善的配置。等待彈射型航母出現後，更先進的固定翼預警機也會隨之產生加入部隊，增添中國航母整體戰力。

據「艦載武器」微信公眾號分析，艦載機部隊中的固定翼戰機估計到2030年前基本就是殲-15系列戰機當主角，到2030年之後才可能有隱身艦載戰機上艦。而從時間節點來看，美國F-35系列目前上艦也有大量的問題需要解決，特別是F-35C只計劃上艦260架，大部分仍以非隱身的F/A-18E/F「超級大黃蜂」為主。因此，殲-15系列作為10年內中國航母主力艦載戰機還是能夠滿足需求。

▲疑似雙座型殲-15戰機曝光，外界認為其為殲-15D艦載電子戰飛機。（圖／翻攝自央視）

備受矚目的殲-15D是在2018年4月傳出首飛消息，同年年底更流出疑似雙座型殲-15D的照片。英國《詹式防務周刊》指出，殲-15D功能與美國海軍波音EA-18G「咆哮者」艦載電子戰飛機類似，該機曾被捕捉到該機攜帶類似KG600翼尖電子戰吊艙的裝置飛行，而這種裝置是中國安裝在為實施防空壓制任務（SEAD）進行優化的殲-16雙座戰鬥機上。

殲-15D為了適應這套機載電子戰系統進行設計上的改動，包含去除了機頭部分的OLS-27紅外搜索和跟蹤裝置，拆掉30毫米航炮和空速管，以及用有源電子掃描陣列雷達替換了機械掃描雷達。報導強調，這些結構上的變化為殲-15D增加一個座位，使其能夠有效實現艦載操作，同時仍可以搭載足夠的彈藥執行任務。

另一方面，中國航母目前配置的預警直升機為自行研製的直-18，配有先進的有源相控陣雷達系統，最大探測距離達到300公里左右，同時跟蹤數百個不同方向與高度的目標。由於機體空間較大，除了布置大量的電子操作設備外，還能再安排4名雷達操作人員。外界估計，遼寧艦與首艘國產航母上，會各配置至少4架直-18，保證24小時全天候的指揮監視能力。

▼在中國首艘國產航母起降的直-18。（圖／翻攝自環球網）