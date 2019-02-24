　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「電戰咆哮鯊」殲-15D準備服役　首艘國產航母將搭載6架

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼殲-15D「咆哮鯊」電戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-15D「咆哮鯊」電戰機。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

隨著殲-15D消息的持續大量曝光，意味該型電子戰飛機準備開始服役，加入中國航母艦載機部隊。據了解，殲-15D在許多開發上沿襲殲-16D，未來遼寧艦和首艘國產航母可能會搭載4-6架該型電子戰機，每當殲-15出動時，將有1-2架殲-15D進行伴隨電子支援，實質提升整體突防能力。

按照目前中國航母艦載機部隊發展，後續包含殲-15多用途戰鬥機、殲-15D型電子戰機、預警直升機、反潛直升機、通用直升機等機型形成較完善的配置。等待彈射型航母出現後，更先進的固定翼預警機也會隨之產生加入部隊，增添中國航母整體戰力。

據「艦載武器」微信公眾號分析，艦載機部隊中的固定翼戰機估計到2030年前基本就是殲-15系列戰機當主角，到2030年之後才可能有隱身艦載戰機上艦。而從時間節點來看，美國F-35系列目前上艦也有大量的問題需要解決，特別是F-35C只計劃上艦260架，大部分仍以非隱身的F/A-18E/F「超級大黃蜂」為主。因此，殲-15系列作為10年內中國航母主力艦載戰機還是能夠滿足需求。

疑似雙座型殲-15戰機曝光，外界認為其為殲-15D艦載電子戰飛機。（圖／翻攝自央視）

▲疑似雙座型殲-15戰機曝光，外界認為其為殲-15D艦載電子戰飛機。（圖／翻攝自央視）

備受矚目的殲-15D是在2018年4月傳出首飛消息，同年年底更流出疑似雙座型殲-15D的照片。英國《詹式防務周刊》指出，殲-15D功能與美國海軍波音EA-18G「咆哮者」艦載電子戰飛機類似，該機曾被捕捉到該機攜帶類似KG600翼尖電子戰吊艙的裝置飛行，而這種裝置是中國安裝在為實施防空壓制任務（SEAD）進行優化的殲-16雙座戰鬥機上。

殲-15D為了適應這套機載電子戰系統進行設計上的改動，包含去除了機頭部分的OLS-27紅外搜索和跟蹤裝置，拆掉30毫米航炮和空速管，以及用有源電子掃描陣列雷達替換了機械掃描雷達。報導強調，這些結構上的變化為殲-15D增加一個座位，使其能夠有效實現艦載操作，同時仍可以搭載足夠的彈藥執行任務。

另一方面，中國航母目前配置的預警直升機為自行研製的直-18，配有先進的有源相控陣雷達系統，最大探測距離達到300公里左右，同時跟蹤數百個不同方向與高度的目標。由於機體空間較大，除了布置大量的電子操作設備外，還能再安排4名雷達操作人員。外界估計，遼寧艦與首艘國產航母上，會各配置至少4架直-18，保證24小時全天候的指揮監視能力。

▼在中國首艘國產航母起降的直-18。（圖／翻攝自環球網）

▲大陸國產航母首次起降！直-18用5分鐘送上海試前「小驚喜」。（圖／環球網）

ET快訊
快訊／5566第4位團員出現了！合唱《無所謂》有洋蔥
快訊／「我被開槍...」蘆洲男左後背中彈！一路走到醫院求救
好市多「懶人新神物」好吃又方便　網激推：一口氣吃3杯！
杜拜女網／謝淑薇雙打直落二奪冠！收下生涯第21冠

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-10B實際戰力首度公開　1架對抗4架蘇-27取4：0戰績

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

火箭軍官微上線秀震撼一發　公布台海危機東風-15發射照

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

殲-20上艦機會大增？　中船曝直線電機暗示003航母用電彈

殲-20進駐蕪湖作戰逼第二島鏈　北部戰區成下個裝備單位

解放軍南部戰區繞台蘇-35旅　暗示已具備反艦能力

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

「電戰咆哮鯊」殲-15D準備服役　首艘國產航母將搭載6架

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

吸貓患者挑戰14種口味的浪浪　鮮奶味、嬰兒味吸到停不下來

「電戰咆哮鯊」殲-15D準備服役　首艘國產航母將搭載6架

效法「海龍王」毛守義精神　兩棲營團結精誠海域殲敵

胸前釘下象徵榮譽的蛙牌　海龍蛙兵通過硬漢路挑戰

輕裝沙地運動磨練毅力　羅啟宏二次挑戰硬漢路喜獲蛙牌

空軍航院發明民生綠能技術　配合南向政策推廣東南亞

菸蒂釀禍！印度航空展停車場大火　至少100輛車遭毀

二戰B-17拚命閃避他「改道」墜毀…男童替10位殉職軍人掃墓75年

影／Google地圖曝光愛國者飛彈基地　國防部談8天下架「3D改成傾斜」

基隆和平島飄起沖繩風！　邀日本拉麵職人Eigo親煮「風車拉麵」

台灣燈會一天湧入81萬人！潮州車站千人擠爆　縣府急調700車

雄女聯手雄中宣布「拒絕放榜」！校長簽字曝背後原因…　中一中有意見

影／大門加裝密碼鎖設監視器躲查緝　警佯裝扮夫妻租客逮通緝犯

委內瑞拉邊境爆衝突…鎮暴警射橡膠彈　3大橋守軍「倒戈」

突成Lulu「頭號粉絲」　黃子佼錯愕吐2字…網友全笑翻！

張雁名見阿姨「最後一面」！　眼淚狂掉雙眼紅腫

少年側錄與小女友視訊做愛　「好康逗相報」給友人然後…GG了

ABL／吳永盛對未來採取開放態度　夢想為中華隊出征

泰國網紅低成本Cos艾莉塔　手拿湯匙、鍋碗瓢盆當盔甲100%神還原

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

軍武熱門新聞

土耳其開除300名F-16飛官

F-21戰機亮相印度航空展

陸首艘國產航母將搭載6架殲-1..

胸前釘蛙牌　海龍蛙兵通過硬漢路

二戰B-17避過他墜毀　男童替..

兩棲營海龍團結精誠海域殲敵

俄公布Su-35玩弄美F-18..

海龍儲訓輕裝沙地運動磨練毅力

海巡4000噸級巡防艦開工

1架殲-10B抗4架蘇-27取..

美售台派里艦Mk13型導彈發射..

空軍航院馬來西亞發明展獲佳績

中科院「海劍羚飛彈系統」登場　

印航空展停車場大火　百輛車遭毀

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

網激推！好市多「懶人新神物」

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

插畫家「超直白」認了整型！

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

即／蘆洲男左後背中槍！一路走到醫院求救

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

台南女嫌疑為失眠所苦　曾曝：再不睡要往生了

台南清秀女失眠3天刺婦！強制送醫

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯媽祖回頭摸手

福特全新Focus全台首撞

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面